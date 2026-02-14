За півтора місяця 2026 року на Донеччині видали понад тисячу направлень на корисні роботи. Ілюстративне фото: "УНІАН"

Учасники “Армії відновлення” за півтора місяця 2026 року отримали 1032 направлення на роботи в Донецькій області. Безробітні працюють на об’єктах критичної інфраструктури, допомагають маломобільним людям та відновлюють пошкоджені обстрілами споруди.

Про ситуацію з роботою розповіли в Донецькій обласній військовій адміністрації.

“Щодня учасники “Армії відновлення” долучаються до завдань, що забезпечують стабільну життєдіяльність громад Донецької області: надають допомогу людям похилого віку, маломобільним мешканцям і людям з інвалідністю. Для багатьох отримувачів така підтримка критично важлива — від доставки гуманітарних наборів до забезпечення базового догляду”, — пишуть у пресслужбі ДонОВА.

Крім цього, безробітні працюють на об’єктах критичної інфраструктури та у захисних спорудах.

“У громадах Донеччини учасників суспільно корисних робіт залучають до облаштування укриттів, виконання поточних ремонтів, відновлення пошкоджених приміщень і розчищення завалів після обстрілів”, — додають посадовці.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що учасникам програми “Армія відновлення” стали платити більше. За повний місяць роботи тепер платять 12 970 грн, а для мешканців прифронтових територій і ветеранів — 17 294 грн.