За півтора року компанія Knauf не змогла продати свій бізнес у Росії: чому так сталося

Зруйнований завод компанії Knauf під Соледаром, квітень 2023 року. Скриншот з відео окупантів

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Німецький виробник будівельних матеріалів, який мав завод у Соледарі та втратив його через російську агресію, досі не зміг продати свою дочірню компанію в Росії. Компанія оголосила про намір вийти з російського ринку у квітні 2024 року, після виходу розслідування про використання росіянами продукції Knauf у “відбудові” Маріуполя.

Про невдачу з продажем російського бізнесу Knauf повідомляє інформаційна агенція Reuters.

Так, у компанії заявили, що потенційний покупець російської доньки Knauf припинив перемовини. Втім, концерн не відмовляється від наміру продати цей бізнес та продовжує пошук покупця.

Діяльність Knauf у Росії нині організаційно відокремлена від місцевого менеджменту та здійснюється відповідно до чинних санкцій, стверджують у компанії. Там підкреслили, що не отримують прибутку від російського бізнесу, не експортують продукцію з Росії до ЄС і не імпортують з Євросоюзу до Росії.

Що відомо про скандал з Knauf

На початку квітня 2024 року з’явилось розслідування телеканалу ARD, яке виявило, що компанії Knauf та WKB Systems будують об’єкти в окупованому Маріуполі за замовленням Міноборони Росії. До рук журналістів потрапили документи, де йдеться, що ці будматеріали у дочірньої компанії Knauf.

У пресслужбі Knauf відкинули наведені журналістами факти. Там сказали, що компанія засуджує війну проти України та виконує всі санкції ЄС, направлені на Росію. А її підприємства в Росії виробляють будматеріали виключно для російського ринку.

Зазначимо, лише за 2022 рік дочірні підприємства компанії Knauf сплатили до держбюджету Росії близько 117 млн дол. США. Компанія відмовилась завершити роботу в Росії після початку повномасштабної війни в Україні, виправдовуючи це турботою про своїх співробітників.

У ARD додали, що очільник корпорації Ніколаус Кнауф “завжди підтримував тісні контакти з російським диктатором Володимиром Путіним і 23 роки був почесним консулом Росії”.

На тлі розслідування компанія оголосила про намір вийти із ринку Росії.

Водночас Knauf продовжує роботу в Україні та розширює її. У січні 2025 року стало відомо, що підприємство будує новий завод, тепер — на Тернопільщині.