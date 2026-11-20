Наслідки обстрілу села Піддубне Комарської громади, травень 2025 року. Фото: Волноваська РДА

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У Комарській громаді від середини жовтня видали ще п’ять розпоряджень про надання компенсацій за зруйноване внаслідок війни житло: їх отримають мешканці самого Комара, а також Андріївки-Клевцового, Зеленого Гаю та інших населених пунктів громади. Не всі рішення комісії були позитивними: стосовно шести заяв комісія відмовила, а ще п’ять рішень стосувалися зупинення розгляду заяв. Розповідаємо, власникам якої нерухомості погодили сертифікати “єВідновлення”.

Про погодження виплат журналісти Вільного Радіо дізналися з розпоряджень в.о. начальника Комарської сільської військової адміністрації Дмитра Загорулька від 21 жовтня, 28 жовтня, 4 листопада, 11 листопада та 18 листопада.

Хоч у документах затвердили 57 позитивних рішень, кількість адрес є меншою: їх 53. Так сталося через те, що за чотирма адресами ухвалили по два окремі рішення: у селі Комар на вулиці Єгорова, 14 (квартира 5), у селищі Зелений Гай на вулиці Захисників України, 5 (квартира 4), у селищі Перебудова на вулиці Набережній, 16 та в селищі Шевченко на вулиці Шкільній, 12А.

Рішення про компенсації ухвалили стосовно об’єктів за наступними адресами:

с. Андріївка-Клевцове, вул. Гуржія, 133;

с. Андріївка-Клевцове, вул. Гуржія, 144;

с. Андріївка-Клевцове, вул. Дружби, 303;

с. Андріївка-Клевцове, вул. Дружби, 330;

с. Андріївка-Клевцове, вул. Калашнікова, 207;

с. Андріївка-Клевцове, вул. Медова, 344;

с. Андріївка-Клевцове, вул. Шевченко, 237;

с. Андріївка-Клевцове, вул. Шевченко, 241;

с. Вільне Поле, вул. Садова, 2;

с. Вільне Поле, вул. Ювілейна, 61;

с. Воскресенка, вул. Сонячна, 79;

с. Зірка, вул. Вишнева, 68;

с. Комар, вул. Бекадарова, 17;

с. Комар, вул. Бородавко Галини, 23;

с. Комар, вул. Володіна, 14;

с. Комар, вул. Єгорова, 14, кв. 3;

с. Комар, вул. Єгорова, 14, кв. 5;

с. Комар, вул. Єгорова, 20;

с. Комар, вул. Зарічна, 16;

с. Комар, вул. Зарічна, 35;

с. Комар, вул. Зарічна, 53;

с. Комар, вул. Набережна, 73;

с. Комар, вул. Нова, 10;

с. Комар, вул. Пантазьєва, 31;

с. Комар, вул. Пантазьєва, 39А;

с. Комар, вул. Фролова, 28;

с. Комар, вул. Фролова, 34а;

с. Комар, вул. Шкільна, 2;

с. Мирне, вул. Степова, 9;

с. Мирне, вул. Центральна, 34-Б;

с. Мирне, вул. Центральна, 35Б;

с. Новохатське, вул. Миру, 7;

с. Новохатське, вул. Молодіжна, 25;

с. Новохатське, вул. Сумська, 12;

с. Олександроград, вул. Черняховського, 14;

с. Піддубне, вул. Завидовського, 2;

с. Піддубне, вул. Завидовського, 4;

с. Піддубне, вул. Захисників України, 33;

с. Федорівка, вул. Набережна, 3;

с. Ялта, вул. Центральна, 39;

сел. Бурлацьке, вул. Гурова, 22-А;

сел. Бурлацьке, вул. Гурова, 26;

сел. Зелений Гай, вул. Захисників України, 13, кв. 13;

сел. Зелений Гай, вул. Захисників України, 5, кв. 4;

сел. Зелений Гай, вул. Соборна, 37а;

сел. Зелений Гай, вул. Соборна, 82;

сел. Комишуваха, вул. Затишна, 16;

сел. Перебудова, вул. Набережна, 16;

сел. Шевченко, вул. Будівельна, 21;

сел. Шевченко, вул. Захисників України, 102;

сел. Шевченко, вул. Захисників України, 41;

сел. Шевченко, вул. Захисників України, 98;

сел. Шевченко, вул. Шкільна, 12А.

Додаткову інформацію щодо надання компенсацій за знищене майно у Комарській громаді надають за номерами:

0967842209

0500114339

0974346158

Конкретно з питань дистанційного обстеження житла та направлення запитів до Державного космічного агенства відповідають у громаді за номером:

0667891063.

У Комарській сільській військовій адміністрації уточнили, що за вказаними номерами консультації проводять з понеділка по п’ятницю з 8:00 по 12:00.

Нагадаємо, жителів Селидівської, Комарської та Вугледарської громад, які через війну виїхали зі своїх домівок та отримали довідку ВПО у 2026 році, закликають пройти онлайн-опитування. Так місцева влада хоче оновити інформацію про переселенців із цих громад. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як заповнити анкету.