У Комарській громаді від середини жовтня видали ще п’ять розпоряджень про надання компенсацій за зруйноване внаслідок війни житло: їх отримають мешканці самого Комара, а також Андріївки-Клевцового, Зеленого Гаю та інших населених пунктів громади. Не всі рішення комісії були позитивними: стосовно шести заяв комісія відмовила, а ще п’ять рішень стосувалися зупинення розгляду заяв. Розповідаємо, власникам якої нерухомості погодили сертифікати “єВідновлення”.
Хоч у документах затвердили 57 позитивних рішень, кількість адрес є меншою: їх 53. Так сталося через те, що за чотирма адресами ухвалили по два окремі рішення: у селі Комар на вулиці Єгорова, 14 (квартира 5), у селищі Зелений Гай на вулиці Захисників України, 5 (квартира 4), у селищі Перебудова на вулиці Набережній, 16 та в селищі Шевченко на вулиці Шкільній, 12А.
Рішення про компенсації ухвалили стосовно об’єктів за наступними адресами:
с. Андріївка-Клевцове, вул. Гуржія, 133;
с. Андріївка-Клевцове, вул. Гуржія, 144;
с. Андріївка-Клевцове, вул. Дружби, 303;
с. Андріївка-Клевцове, вул. Дружби, 330;
с. Андріївка-Клевцове, вул. Калашнікова, 207;
с. Андріївка-Клевцове, вул. Медова, 344;
с. Андріївка-Клевцове, вул. Шевченко, 237;
с. Андріївка-Клевцове, вул. Шевченко, 241;
с. Вільне Поле, вул. Садова, 2;
с. Вільне Поле, вул. Ювілейна, 61;
с. Воскресенка, вул. Сонячна, 79;
с. Зірка, вул. Вишнева, 68;
с. Комар, вул. Бекадарова, 17;
с. Комар, вул. Бородавко Галини, 23;
с. Комар, вул. Володіна, 14;
с. Комар, вул. Єгорова, 14, кв. 3;
с. Комар, вул. Єгорова, 14, кв. 5;
с. Комар, вул. Єгорова, 20;
с. Комар, вул. Зарічна, 16;
с. Комар, вул. Зарічна, 35;
с. Комар, вул. Зарічна, 53;
с. Комар, вул. Набережна, 73;
с. Комар, вул. Нова, 10;
с. Комар, вул. Пантазьєва, 31;
с. Комар, вул. Пантазьєва, 39А;
с. Комар, вул. Фролова, 28;
с. Комар, вул. Фролова, 34а;
с. Комар, вул. Шкільна, 2;
с. Мирне, вул. Степова, 9;
с. Мирне, вул. Центральна, 34-Б;
с. Мирне, вул. Центральна, 35Б;
с. Новохатське, вул. Миру, 7;
с. Новохатське, вул. Молодіжна, 25;
с. Новохатське, вул. Сумська, 12;
с. Олександроград, вул. Черняховського, 14;
с. Піддубне, вул. Завидовського, 2;
с. Піддубне, вул. Завидовського, 4;
с. Піддубне, вул. Захисників України, 33;
с. Федорівка, вул. Набережна, 3;
с. Ялта, вул. Центральна, 39;
сел. Бурлацьке, вул. Гурова, 22-А;
сел. Бурлацьке, вул. Гурова, 26;
сел. Зелений Гай, вул. Захисників України, 13, кв. 13;
сел. Зелений Гай, вул. Захисників України, 5, кв. 4;
сел. Зелений Гай, вул. Соборна, 37а;
сел. Зелений Гай, вул. Соборна, 82;
сел. Комишуваха, вул. Затишна, 16;
сел. Перебудова, вул. Набережна, 16;
сел. Шевченко, вул. Будівельна, 21;
сел. Шевченко, вул. Захисників України, 102;
сел. Шевченко, вул. Захисників України, 41;
сел. Шевченко, вул. Захисників України, 98;
сел. Шевченко, вул. Шкільна, 12А.
Додаткову інформацію щодо надання компенсацій за знищене майно у Комарській громаді надають за номерами:
0967842209
0500114339
0974346158
Конкретно з питань дистанційного обстеження житла та направлення запитів до Державного космічного агенства відповідають у громаді за номером:
0667891063.
У Комарській сільській військовій адміністрації уточнили, що за вказаними номерами консультації проводять з понеділка по п’ятницю з 8:00 по 12:00.