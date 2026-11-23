Комунальники в Краматорську. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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На листопад 2026-го лише близько 10% мешканців багатоповерхівок у Краматорську продовжують сплачувати за послуги з утримання. Через це комунальна компанія “Добробут-Краматорськ” продовжить обслуговувати пʼять будинків, а для решти — останні платіжки нарахують цього місяця. Що вирішили інші комунальники — читайте далі.

Про це повідомили у Краматорській міській військовій адміністрації.

За їхніми даними, нині лише близько 10% мешканців багатоквартирних будинків у місті продовжують сплачувати послуги за утримання. У звʼязку з цим для комунальників визначили подальший порядок нарахувань.

Зокрема, останні платіжки від “Добробут-Краматорськ” місцеві отримають цього місяця. Йдеться про роботи з консервації будинків, закриття віконних отворів та прибирання територій там, де це дозволяла безпекова ситуація. Надалі нарахування за послуги там здійснюватимуть лише для пʼяти будинків, до яких нині продовжують подавати тепло.

Водночас служба благоустрою “Комфорт” та ТОВ УК “Ладіс” і надалі нараховуватимуть плату за послуги залежно від реального стану кожного будинку та можливості їх виконати.

“Комунальні служби продовжують виконувати свою роботу в надзвичайно складних умовах. Однак можливості підприємств не безмежні: руйнування інфраструктури, постійна загроза обстрілів, нестача працівників та ресурсів безпосередньо впливають на те, які послуги громада може отримувати”, — резюмували посадовці.

Нагадаємо, станом на листопад 2026 року лише близько 30% мешканців Донецької області сплачують рахунки за газ. У 2025 році цей показник сягав половини населення області. За рік частка тих, хто платить за газ, зменшилася на 20 відсоткових пунктів.