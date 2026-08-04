Школа. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У Святогірській громаді розпочали громадське обговорення щодо можливої ліквідації Долинської та Богородичанської початкових шкіл. Протягом року жителі громади можуть надсилати свої пропозиції та зауваження, після чого влада вирішить, чи припиняти роботу закладів.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Святогірської міської військової адміністрації.

У документі пояснюють, що ліквідацію шкіл розглядають у межах оптимізації мережі закладів освіти. Серед причин називають демографічні зміни, брак учнів, кадрове забезпечення та необхідність привести освітню мережу у відповідність до вимог чинного законодавства.

Йдеться про:

Комунальний заклад “Долинська початкова школа”;

Комунальний заклад “Богородичанська початкова школа”.

За українським законодавством рішення про ліквідацію закладів освіти в сільській місцевості не можуть ухвалити без проведення громадського обговорення. Саме для цього Святогірська міська військова адміністрація й розпочала консультації з жителями громади.

Для довідки: “Нова українська школа” (НУШ) — це реформа освіти, яка змінює підхід до навчання дітей у школах. Її головна ідея в тому, щоб учні не просто запам’ятовували матеріал, а вчилися розуміти його і застосовувати в житті. У НУШ більше уваги приділяють практичним завданням, роботі в групах, розвитку критичного мислення та самостійності учнів. Учителі при цьому менше “читають лекції”, а більше допомагають дітям навчатися через практику. Згідно з реформою НУШ, до 1 вересня 2027 року заклади освіти розділять за рівнями. Замість шкіл І–III ступенів в Україні з’являться: гімназії — навчання з 1 по 9 клас (базова освіта); ліцеї — профільна освіта для учнів 10–12 класів.

Як можна долучитися до обговорення

Жителі громади можуть висловити свою позицію кількома способами:

взяти участь в онлайн-зустрічах за участю представників Святогірської міської військової адміністрації, відділу освіти та громадськості;

долучитися до електронних консультацій;

надіслати пропозиції або зауваження електронною поштою [email protected] ;

відправити лист поштою за адресою: вул. Івасюка, 42В, м. Винники, Львівська область, 79496 (поштова скринька 49604).

У зверненні потрібно вказати:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності);

адресу проживання або перебування;

номер телефону чи електронну адресу для зворотного зв’язку;

текст пропозиції або зауваження.

Анонімні звернення розглядати не будуть.

Скільки триватиме обговорення

Громадське обговорення триватиме один рік від дня оприлюднення проєктів розпоряджень про ліквідацію шкіл (31 липня 2026 року).

У цей час відділ освіти проводитиме інформаційно-розʼяснювальну роботу, прийматиме пропозиції жителів та проводитиме консультації. Після завершення обговорення посадовці підготують звіт із результатами та оприлюднять його на офіційному сайті громади.

Згідно з календарним планом, якщо після завершення обговорення ліквідацію підтримають, відповідні розпорядження можуть ухвалити у серпні 2027 року. Після цього розпочнуть процедури, пов’язані з припиненням роботи закладів, зокрема розв’язання кадрових питань та передачу документів і майна.

Раніше ми писали, що в Іллінівській громаді від 1 вересня відновлять навчання у двох школах, трьох дитсадках та ще двох закладах освіти. Водночас чотири школи та їхні підрозділи, а також ще сім дитсадків призупинять роботу.