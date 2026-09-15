У школах Краматорської громади працюють 668 вчителів — це майже вдвічі менше, ніж було до відкритого вторгнення

Школа. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Кількість вчителів у школах Краматорської громади скоротилася майже вдвічі за час відкритого вторгнення: у 2021-2022 навчальному році їх працювало 1150, однак вже у 2026-му їх залишилося 668. Зменшення штату педагогів пояснюють, зокрема вимушеним переїздом та іншими “міграційними процесами”.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися під час онлайн-зустрічі керівництва Краматорської МВА з матір’ю Героя України Степана Чубенка Сталіною.

За даними місцевої влади, у 2021/2022 навчальному році у школах Краматорської громади працювали 1 150 викладачів, однак за роки відкритого вторгнення ця кількість скоротилася майже у два рази. На початок 2026-го заклади освіти налічували вже 668 педагогів. Це, як пояснюють посадовці, наслідок вимушеного переїзду та “міграційних процесів”.

“482 фахівці втратив Краматорськ нині. Це дуже велика кількість людей. Молодими кадрами, на жаль, ми не поповнюємося. Ми не можемо забезпечити безпекову умову викладання в очному форматі, а в онлайн молоді спеціалісти не хочуть йти”, — зазначив секретар міськради Ігор Сташкевич.

Разом із тим найбільший спад вчителів фіксують в початкових школах — 60%. Через першочергову евакуацію родин із дітьми молодшого віку колектив скоротився зі 278 до 110 освітян, кажуть у військовій адміністрації.

Нагадаємо, кількість дітей, які йдуть у перший клас у Краматорській громаді, за роки вторгнення впала на 84 відсотки, тобто у понад шість разів. Окрім цього частина учнів, яка долучилася до навчання у школах громади з першого вересня, згодом переходить до інших закладів освіти, лиш від початку місяця вже відомо про понад 200 таких випадків.

Окрім цього, Краматорська міська військова адміністрація з 1 вересня 2026 року призупинила навчання ще у трьох школах — № 17, 18 та 6. Там кажуть, що не зможуть забезпечити утримання та розвиток закладів в умовах воєнного стану.