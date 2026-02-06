Робота піротехніків. Ілюстративне фото: ГУ ДСНС України у Донецькій області

У січні 2026 року піротехнічні підрозділи ДСНС Донецької області обстежили 12,86 гектара територій та знищили 102 вибухонебезпечні предмети. Найактивніші роботи тривали у Краматорському районі, де щодня працюють три піротехнічні відділення.

Про це журналістам Вільного Радіо розповів речник Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Донецькій області Станіслав Балдін.

За його словами, фахівці реагують як на заявки місцевих органів влади, так і на звернення цивільних, які виявляють підозрілі предмети.

“Наразі висока активність ворожих дронів, які скидають вибухові заряди різного типу. Люди не завжди розуміють небезпеку таких предметів і можуть брати їх до рук, що створює реальну загрозу життю”, — пояснив Балдін.

Перш ніж знешкоджувати підозрілі предмети, їх спочатку ідентифікують фахівці.

“Підозрілі предмети спочатку перевіряють. Якщо підтверджується загроза, піротехніки або знищують боєприпас на місці, або вивозять його на спеціальний підривний майданчик”, — зазначив речник ДСНС.

Найнебезпечнішими для цивільних залишаються території поблизу лінії бойового зіткнення. Серед них — Святогірська, Лиманська та Добропільська громади. Водночас, за словами Балдіна, ризик зберігається і в інших районах області через дистанційне мінування за допомогою дронів, артилерії чи авіації та використання касетних боєприпасів.

У ДСНС наголошують: у разі виявлення підозрілого предмета не можна торкатися його або намагатися перемістити. Необхідно негайно повідомити рятувальників (за номером 101 або єдиним номером екстрених служб 112) або місцеву владу.

Нагадаємо, щонайменше 1 460 гектарів у дев’яти громадах Донеччини можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами. У 2026 році планують провести розмінування лише на десятій частині цієї території, попри те, що ризики для населення залишаються високими.