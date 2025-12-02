За тиждень Дружківську громаду покинули ще 45 дітей: скільки евакуювали за листопад 2025-го

Евакуація дітей з Дружківської громади. Фото: Дружківська МВА

За останній тиждень Дружківську громаду покинули ще 45 дітей. Евакуацію малечі проводять кожного дня у співпраці з волонтерами, поліціянтами та рятувальниками.

Про це повідомили у Дружківській МВА.

За останній тиждень листопада із прифронтової громади евакуювали 33 родини, в яких виховують 45 дітей. За даними місцевої влади, ще 415 неповнолітніх поки не наважуються виїхати.

“Батькам варто пам’ятати, що своєчасна евакуація є важливою умовою захисту дітей. Якщо родина готова до виїзду, але не має змоги організувати його самостійно, фахівці нададуть необхідну підтримку та супровід”, — наголошують посадовці.

Там також поділилися загальною статистикою вивезених із Дружківської громади — 182 сім’ї з 238 дітьми. Нині в евакуації місцевим допомагають рятувальники, поліціянти, волонтери та благодійні організації.

Тих, хто хоче покинути небезпеку закликають звертатися за цими номерами телефонів:

+38 (099) 227-23-87;

+38 (050) 183-51-01;

+ 38 (093) 605-96-70.

Нагадаємо, окупаційна влада так званої “ДНР” заявила, що почала видавати російські паспорти жителям Покровська. Йдеться про цивільних, яких нібито вивезли з оточеного боями міста військові країни-агресорки. Серед них начебто щонайменше одна дитина.