Евакуація з Донеччини. Фото: Євген Ткачов

За останній тиждень кількість охочих евакуюватися з Донецької область зросла майже у два рази. За спостереженнями волонтерів, люди частіше погоджуються на виїзд за умови, що зможуть забрати з собою цінні речі та майно.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповів представник гуманітарної місії “Проліска” у Донецькій області Євген Ткачов.

За його словами, волонтери щодня опрацьовують близько 30 адрес і допомагають людям виїжджати навіть із небезпечних населених пунктів, які перебувають під постійними атаками.

“Наші психологині, соцпрацівники зв’язуються з родинами, де є діти: вмовляють, пропонують варіанти розселення, транспортування з речами”, — зазначив Ткачов.

Він пояснив, що для багатьох людей важливо не залишати все нажите вдома, тому волонтери запускають окремий напрямок допомоги з перевезенням меблів, побутової техніки та іншого майна.

“Сім’я з дітьми виїжджає комфортним мікроавтобусом, і слідом за ними їде наша вантажівочка з речами. Це є одним із поштовхів для евакуації”, — сказав він.

За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за тиждень з області евакуювали 3603 людей, серед яких 538 дітей. Позаминулого ж тижня, з 12 до 18 квітня, із Донеччини виїхали 2088 людей, у тому числі 348 дітей. Тобто кількість охочих виїхати зросла майже удвічі.

Раніше ми писали, що у Лимані залишаються майже 2 тисячі людей. Евакуювати їх звідти дуже складно через постійну загрозу потрапити під обстріл.