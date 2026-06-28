Наслідки атак армії Російської федерації по Україні, 22 червня. Фото: Сергій Чалий/REUTERS

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Протягом останніх семи днів під російськими ударами опинилися 15 областей України. Окупанти майже щодня атакували житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Російські війська застосували проти України близько 1400 ударних безпілотників, майже 1500 керованих авіабомб і 19 ракет різних типів, зокрема балістичних.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, під ударами протягом тижня перебували 15 областей країни. Найчастіше російські війська обстрілювали Херсонську, Запорізьку, Харківську та Сумську області.

Наслідки атак армії Російської федерації по Україні. Фото: ДСНС Херсонщини

“Різними типами зброї росіяни бʼють по людях, звичайних житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі. На жаль, майже щодня є постраждалі від цього терору. І загроза цих російських атак залишається постійною”, — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що одним із головних пріоритетів для України залишається посилення системи протиповітряної оборони, насамперед захисту від балістичних ракет. Також, за його словами, важливими є розвиток міжнародної співпраці у форматі Drone Deal та подальше посилення санкційного тиску на Росію.

Нагадаємо, що в районі окупованої Волновахи бійці ЗСУ знищили дві пускові установки ППО С-300. Вартість знищеної техніки сягає близько 50 мільйонів доларів.