В районі окупованої Волновахи бійці ЗСУ знищили дві пускові установки ППО С-300 (деталі)

В районі окупованої Волновахи бійці ЗСУ знищили дві пускові установки ППО С-300. Скриншот відео: 3 бригади “Спартан” імені полковника Петра Болбочана НГУ

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26 червня 2026 року бійці ЗСУ за допомогою безпілотників виявили та знищили під окупованою Волновахою дві пускові установки російської системи протиповітряної оборони С-300. Це сталося поруч із трасою Донецьк — Маріуполь. Вартість знищеної техніки сягає близько 50 мільйонів доларів.

Про знищення техніки повідомили у пресслужбі 3 бригади “Спартан” імені полковника Петра Болбочана НГУ.

“Найголовніше — окупанти втратили змогу завдавати ударів по прифронтових територіях Донеччини. Зазвичай ворог (росіяни, — ред.) використовує С-300 в режимі “земля-земля” для обстрілів наземних цілей”, — пишуть військові.

Зазначимо, судячи з характерного відео з подвійною камерою, знищення пускових установок бійці ЗСУ здійснили завдяки безпілотнику зі штучним інтелектом.

Нагадаємо, наприкінці червня 2026 року бійці ЗСУ відзвітували, що їхні безпілотники полюють на російську техніку на автомобільному шляху Донецьк — Селидове — Покровськ.