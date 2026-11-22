Наслідки російських атак у Донецькій області 21 листопада 2026 року. Ілюстративне фото: поліція Донеччини

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Упродовж тижня війська країни-агресорки атакували 20 регіонів України безпілотниками, авіабомбами та ракетами, зокрема балістичними. Усього йдеться про понад 4,3 тисячі різних одиниць озброєння.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його даними, протягом тижня під російськими ударами перебували 20 українських регіонів. Загалом російська армія застосувала близько 2700 дронів, майже 1460 авіабомб та 165 ракет різних типів. Значну частину випущених останніх становила балістика, зокрема північнокорейського виробництва.

Росія продовжує допомагати Північній Кореї модернізувати її балістичні ракети для підвищення точності ударів. На тлі інтенсивності російських атак президент звернув увагу на затримки з постачанням Україні засобів протидії балістичним ракетам.

“На фоні цього особливо складно зрозуміти затримки у постачанні антибалістики для України. Потрібно посилювати наш захист”, — наголосив Зеленський.

Президент закликав США дозволити передачу ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot, які вже оплатили партнери в межах програми PURL. Разом із тим глава держави сказав про необхідність продовжувати фінансування цієї ініціативи, назвавши її головним джерелом постачання засобів протидії балістичним ракетам для України.

“Дуже важливо, щоб Америка дозволила передачу ракет до «петріотів», які вже оплачені партнерами в рамках PURL. І також важливо продовжувати внески у програму PURL, яка є нашим головним джерелом антибалістики”, — написав Зеленський.

Нагадаємо, за перші десять місяців 2026-го кількість загиблих серед цивільних уже перевищила показник усього попереднього року. У жовтні цей показник зріс на 95% — якщо порівнювати з аналогічним місяцем торік.