Понівечений російськими снарядами храм у Костянтинівці, 11 жовтня. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Впродовж тижня — з 6 по 12 жовтня — російські війська застосували для ударів по Україні понад 3 100 дронів, 92 ракети й близько 1360 керованих авіабомб.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Протягом цього тижня багато регіонів України перебувало під обстрілами та в багатьох зараз лунає повітряна тривога через загрозу ударних дронів. Росія продовжує повітряний терор наших міст і громад, посилює удари по нашій енергетиці. Аморальність злочинів така, що кожного дня росіяни вбивають наших людей”, — сказав глава держави.

Він нагадав, що 11 жовтня росіяни авіабомбою атакували храм у Костянтинівці — п’ятеро людей дістали поранень, загинула дитина. Поліціянти уточнювали, що хлопчик був на місці удару разом із батьком, який служить священником. Мати дитини загинула під час обстрілу тиждень тому.

Загалом за останній тиждень — з 6 по 12 жовтня — окупанти застосували проти України понад 3 100 дронів, 92 ракети й близько 1 360 КАБів.

“Всюди, де потрібно, наші служби продовжують ліквідувати наслідки ударів, ведуть ремонтні роботи, допомагають усім нашим людям. Важливо, щоб керівники на місцях забезпечили належну підтримку постраждалим”, — каже Зеленський.

Він також додав, що Москва дозволяє собі ескалацію ударів і “відверто користується тим, що світ сконцентрований на тому, щоб забезпечити мир на Близькому Сході”. Президент закликав світ посилювати санкції та тарифи проти Росії паралельно з миротворчим процесом.

Нагадаємо, понад 1,3 тисячі російських ударів по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області упродовж доби 11 жовтня. Жертвами цих атак стали 13 людей — четверо загинули, дев’ятеро дістали поранень.