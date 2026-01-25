Наслідки російських атак у січні 2026 року. Фото: ДСНС

Упродовж тижня — з 19 по 25 січня — російські війська спрямували по Україні понад 1700 ударних дронів. Головною ціллю була критична інфраструктура та житлові будинки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“Головні мішені, куди бʼє Росія зараз, – наша енергетика, критична інфраструктура, житлові будинки”, — каже глава держави.

За його даними, за останній тиждень — з 19 по 25 січня — окупанти випустили понад 1,7 тисячі ударних дронів. Ще 1380 — керовані авіаційні бомби та 69 ракет різних типів.

Зеленський наголосив, що кожен масований удар Росії може стати руйнівним. Україна потребує ракети до систем ППО — над цим нині продовжують працювати з партнерами.

“Сьогодні у Вільнюсі координуємось із нашими партнерами в регіоні – Литвою і Польщею. Працюємо з кожним лідером, щоб посилювати Україну. Всі мають чітко усвідомлювати, яка загроза йде з Росії, і саме наші народи розуміють це найкраще. Дякую всім, хто допомагає нам стояти міцно”, — написав президент.

Нагадаємо, 24 січня російські війська атакували житлові квартали підконтрольної частини Донецької області та лінію фронту більш як 1,6 тисячі разів. Усього під ударами опинилися міста у Краматорському районі, а у Слов’янську поранили дітей.