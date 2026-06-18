Знищена домівка та "єВідновлення". Ілюстративний колаж: Вільне радіо

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268 житлових сертифікатів видала комісія при Костянтинівській військовій адміністрації власникам зруйнованого майна за минулий тиждень, тобто 8 по 14 червня. За цей же період ще 87 будівель частково або повністю визнали зруйнованими, загалом із початку роботи комісій таких об’єктів налічується вже 916.

Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.

Переважну більшість сертифікатів на попередньому тижні видали власникам житла у багатоквартирних будинках — загалом 246 на суму 262 млн. грн. Водночас 22 власники приватних будинків отримали компенсації загалом на 33 млн. грн.

Загальна кількість будинків, визнаних повністю або частково зруйнованими у Костянтинівській громаді, досягла 916. З них 672 – об’єкти приватного сектору та 244 – багатоквартирні.

Зазначимо, у Костянтинівській громаді подекуди багатоквартирні будинки визнають зруйнованими не повністю, надаючи такий статус лиш окремим квартирам.

Консультації стосовно компенсацій за програмою “єВідновлення” мешканцям громади надають телефоном за номерами:

066-349-51-30

066-330-56-57

Напередодні місцева влада Костянтинівки оновила перелік знищених багатоквартирних будинків, додавши до нього ще 21 адресу. Частину багатоповерхівок визнали повністю знищеними, частину — частково. Водночас деякі будинки, де раніше знищеними вважали лише окремі квартири, тепер отримали статус повністю зруйнованих.

Нагадаємо, комісії, які дистанційно обстежують зруйноване житло, не завжди мають достатньо доказів, аби підтвердити руйнування всього будинку. Тоді вони визнають знищеною одну чи кілька його частин, але в такому разі мешканцям решти будинку можуть або взагалі не виплатити компенсації, або заморозити заяви.

Журналісти Вільного Радіо в окремому матеріалі розповіли, чи законно визнавати будинок зруйнованим лише частково, чи може “ціліша” частина бути справді придатною до життя і як мешканцям бути в такій ситуації.