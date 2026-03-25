Костянтинівка у 2026 році. Ілюстративне фото: 11 армійський корпус

Профільна комісія з проведення дистанційного обстеження житла, яка працює в Костянтинівській громаді, за тиждень 16-22 березня визнала зруйнованими 80 приватних та ще 17 багатоквартирних будинків. Житлові сертифікати отримали власники 49 квартир (загалом на 59 млн грн) та 41 приватного будинку (на 79,6 млн).

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської ВА Сергій Горбунов.

У Костянтинівській громаді діють дві комісії з відновлення житлових прав. Перша встановлює факт знищення нерухомості шляхом дистанційного обстеження об’єктів. Друга — видає житлові сертифікати на придбання нового житла за програмою “єВідновлення”.

У випадку багатоквартирних будинків не завжди йдеться про повне знищення — інколи комісія визнає зруйнованими окремі під’їзди та квартири, але такі об’єкти місцева влада все одно враховує як зруйновані будинки.

З початку роботи комісій зруйнованими на території громади вже загалом визнали 416 будинків — 241 приватний та 175 багатоповерхових, стверджують у МВА.

За цей час видали 838 житлових сертифікатів загальною вартістю понад 1 млрд 323 млн грн, уточнив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Отримати консультації з питань компенсацій мешканців громади закликають за номером телефону: +38 (066) 349-51-30.

Нагадаємо, 16 березня влада Костянтинівки підтвердила знищення квартир ще за 17 адресами. Частину будинків вважають зруйнованими повністю, а в інші визнають руйнування лише частини під'їздів — обстеження проводили дистанційно.