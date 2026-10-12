За вересень у Словʼянській громаді погодили ще понад 21,7 млн грн компенсацій за знищене майно. За пошкоджене їх більше не надають

Пошкоджений житловий будинок у Словʼянську, травень 2022 року. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Минулого місяця в Словʼянській громаді затвердили 370 рішень комісії з обстеження нерухомого майна. За ними компенсації погодили лише власникам знищеного житла. Із кінця серпня виплати за пошкоджену нерухомість там надавати не можуть, адже тепер громада перебуває в зоні активних боїв, і такі компенсації для неї не передбачені.

Кількість затверджених рішень і суми компенсацій журналісти Вільного Радіо порахували за розпорядженнями начальника Словʼянської МВА.

У вересні 2026 року в Словʼянській громаді затвердили 33 рішення профільної комісії щодо компенсацій за знищене майно. За ними виплати погодили 16 заявникам загалом на 21 788 859 грн.

Найменша призначена компенсація склала 400 148 грн — саме таку суму вирішили надати трьом заявникам з однаковим прізвищем, які можуть бути співвласниками одного житла. Найбільша ж виплата сягнула майже 3 041 125 грн. Ще за 17 заявами жителям у компенсаціях відмовили.

За цей самий період у понад 10 разів більше рішень комісії затвердили щодо пошкодженого житла. У результаті 337 заявникам відмовили в компенсаціях. Зауважимо, що з 21 серпня 2026 року вся Словʼянська громада опинилася на території активних бойових дій. Власникам розташованого там пошкодженого майна компенсації не виплачують — їх надають лише за зруйноване.

Нагадаємо, протягом серпня у Словʼянській громаді навпаки погоджували лише компенсації за пошкоджене житло. Тоді жителям вирішили надати щонайменше 18,2 млн грн виплат.