Росіяни намагаються розширити сіру зону біля Добропілля, українські військові очікують повернення бронегруп

Добропілля на мапі від аналітиків DeepState

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Армія країни-агресорки продовжує масовані штурми на Добропільському напрямку та намагаються розширити “сіру зону” за допомогою тактик інфільтрації та випаленої землі. Українські військові стримують атаки загарбників та очікують нових штурмів на бронетехніці після повернення туманів.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України Ігор Яременко.

“Сказати, що ворог має якісь великі здобутки — це не зовсім відповідає дійсності. Але завдяки тому, що це постійна і велика кількість штурмових дій, плюс не будемо забувати, що ворог продовжує все ж таки тактику випаленої землі. Тобто це постійні артобстріли, постійні нальоти великої кількості БпЛА, ну і найголовніше — це удари КАБами, котрі просто руйнують і стирають з лиця землі, скажімо так, всю інфраструктуру будь-яких міст і населених пунктів, куди ворог може дотягнутися”, зазначив Ігор Яременко.

Він додав, що одночасно з російськими штурмами українські сили готують контрнаступальні дії на окремих ділянках фронту. Офіцер зазначив, що прогнозує активізацію бронетехніки восени через погіршення погоди й тумани. Влітку на Добропільському напрямку росіяни застосовували бронетехніку рідше.

“Думаю, що невдовзі ми побачимо активність саме бронегруп, які ворог у літню кампанію майже не використовував. Але підкреслю, що Сили оборони за літню кампанію дуже активно розвинули свої засоби розвідки”, — сказав військовий.

За словами Ігоря Яременка, розвідка й удари по логістиці та місцях зберігання техніки заважають росіянам непомітно перекидати бронетехніку до Добропілля.

“Плюс не будемо забувати, що активно працюють так звані Middle Strike, засоби, які постійно знищують як логістичні шляхи ворога, так і якраз таки відстійники, де ворог максимально концентрує і зберігає свою техніку”, — зазначив офіцер.

Нагадаємо, понад 80 км² території в районі Добропілля росіяни вже зараховують до захопленої території, хоча сталого контролю над нею не підтверджують незалежні джерела та командири ЗСУ. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, що відомо про ситуацію на цьому напрямку з відкритих джерел.