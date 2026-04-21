Стела на в'їзді до Лимана. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Російські війська на Лиманському напрямку фронту посилили удари з авіації, керовані авіабомби скидають, як по позиціях українських військових, так і бік міст та сіл Донеччини. На півночі регіону тривають російські штурми, однак українські військові помічають ознаки виснаження угруповання країни-агресорки.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” 21 квітня розповів начальник відділення комунікацій 60 окремої механізованої Інгулецької бригади Максим Білоусов.

“Посилилися обстріли з авіації по декілька разів на добу можуть бути вильоти. Вони скидають КАБи та в бік наших позицій, і в бік мирних міст. Продовжують терор. І якщо КАБ влучає в житловий будинок, то є велика імовірність, що будинку не буде існувати більше”, — сказав начальник відділення комунікацій 60 бригади Максим Білоусов.

Він зазначив, що у зоні відповідальності його бригади російські військові й надалі дотримуються тактики інфільтрації: вони намагаються малими групами непомітно пройти повз лінію бойового зіткнення. Механізованих штурмів на Лиманському напрямку останнім часом бійці 60 бригади не фіксують.

Російські військові у своїх атаках подекуди використовують транспорт: мотоцикли або квадроцикли. Також на напрямку діють оператори дронів країни-агресорки, вони використовують скиди, FPV-дрони, ударні БпЛА “Куб”, “Молнія” та “Ланцет”, сказав Максим Білоусов.

Також військовий зазначив, що є ознаки нестачі солдатів у російській армії.

“Потроху починається нестача живої сили. Не можна сказати, що в фізичних обсягах її стало менше. Але час перебування на так званому БЗВП у них скорочується постійно. Якщо рік тому, це був місяць, то зараз може доходити до тижня. По документах видно, що людина підписала контракт тиждень тому, а за тиждень виявилася на ЛБЗ (лінії бойового зіткнення, — ред.) і вже мертва”, — зазначив Максим Білоусов.

