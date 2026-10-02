Загарбники засудили військового НГУ до 21 року в колонії: начебто вбив цивільного у Маріуполі | Вільне Радіо

Олександр Юрченко, скриншот

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Застрелив цивільного у Лівобережному районі Маріуполя. У цьому т. зв. “Верховний суд Донецької Народної Республіки” визнав винним українського нацгвардійця Олександра Юрченка. Військовому окупанти присудили 21 рік у колонії суворого режиму.

Про вирок повідомили у т. зв. “прокуратурі “ДНР”.

Окупанти зазначають, що у березні 2022 року під час боїв за Маріуполь чоловік перебував на спостережному пункті на вулиці Граверній на Лівобережжі.

“Візуально виявив мирного жителя, що йшов повз. Виконуючи раніше отриманий злочинний наказ командування на вбивство мирного населення, він зробив сім прицільних пострілів з автомата цивільного чоловіка. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці злочину”, — стверджують загарбники.

Вирок 37-річному оператору групи збору та обробки інформації технічних засобів розідки 12 бригади НГУ Олександру Юрченку виніс т. зв. “Верховний суд Донецької Народної Республіки” — визнав винним у “вбивстві, скоєному організованою групою, з мотивів політичної та ідеологічної ненависті та жорсткому поводженні з цивільним населенням на окупованій території” (пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ та ч. 1 ст. 356 КК РФ).

Чоловіку присудили 21 рік позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму.

Нагадаємо, Південний окружний військовий суд РФ наприкінці вересня вдруге засудив військового “Азову” Миколу Щербатова. За заявами окупантів, у травні 2022-го чоловік потрапив у полон. Через два роки його вперше засудили за нібито обстріли Маріуполі, а нині закидали “участь в терористичній організації”.