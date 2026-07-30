Наслідки російських атак у Донецькій області, 29 липня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

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Протягом минулої доби російські загарбники атакували підконтрольну українському уряду частину Донецької області з авіації, артилерією та дронами: поліції загалом вдалося зафіксувати 1 147 атак по лінії фронту й житловим кварталам. Загинули троє цивільних, поранені ще семеро.

Найбільше жертв було у Райгородку

Під вогнем, як йдеться у зведенні від поліції Донеччини, перебували за добу міста Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селище Райгородок, село Глибока Макатиха.

На Слов’янськ росіяни скинули дві 500-кілограмові авіабомби, а також двічі завдали ударів по місту з РСЗВ “Смерч”. Там загинула одна людина, поранена ще одна. Пошкоджені 63 приватні будинки, 10 нежитлових приміщень, заклад освіти та чотири цивільні авто.

По Дружківці били 250-кілограмовою авіабомбою та FPV-дроном. Там загинула одна людина, пошкоджені 16 осель.

У Райгородку через атаки армії країни-агресорки загинула одна людина, поранені шестеро. Серед них була дитина — хлопчик 2020 року народження. У селищі також є нові руйнування — постраждали 12 осель.

Краматорськ атакували три FPV-дрони, у місті зазнали руйнувань два багатоквартирні будинки та дві цивільні автівки.

Загалом за добу, як встановила поліція, руйнувань зазнали 112 цивільних об’єктів. З них 93 — це житлові будинки.

Також поліція встановила інформацію про загибель однієї людини в Малотаранівці після влучання FPV-дрона. Це сталося 28 липня.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання були у Білозерському та Олександрівці.

Українські військові зупинили 31 атаку на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку окупанти 17 разів атакували поблизу Ставків, Дробишевого, Діброви, Нового Миру, Новоселівки, Лимана та Озерного. Спроби вклинитися в оборону ЗСУ відбили;

поблизу Закітного, Кривої Луки, Пискунівки, Миколаївки, Рай-Олександрівки та Різниківки російські військові провели 18 штурмів на Слов’янському напрямку ;

на Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в бік Тихонівки;

32 атаки російських сил фіксували на Костянтинівському напрямку поблизу Миколайпілля, Степанівки, Русиного Яру, Костянтинівки, Іллінівки, Олександро-Шультиного та Іванопілля;

військовослужбовці ЗСУ зупинили 31 атаку на Покровському напрямку поблизу Торецького, Шахового, Ганнівки, Сергіївки, Новопавлівки, Софіївки, Вільного, Нового Шахового, Родинського, Шевченка, Матяшева, Мирного, Василівки, Котлиного, Удачного та Молодецького.

Нагадаємо, вночі проти 30 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні ракетами та ударними БпЛА, влучання зафіксували у Києві, Київській, Львівській, Дніпропетровській та Полтавській областях. На Дніпропетровщині загинули, зокрема, троє дітей. Поранених було найбільше у Львові. Журналісти Вільного Радіо розповіли про наслідки влучань в окремому матеріалі.