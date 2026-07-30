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Протягом минулої доби російські загарбники атакували підконтрольну українському уряду частину Донецької області з авіації, артилерією та дронами: поліції загалом вдалося зафіксувати 1 147 атак по лінії фронту й житловим кварталам. Загинули троє цивільних, поранені ще семеро.
Під вогнем, як йдеться у зведенні від поліції Донеччини, перебували за добу міста Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селище Райгородок, село Глибока Макатиха.
На Слов’янськ росіяни скинули дві 500-кілограмові авіабомби, а також двічі завдали ударів по місту з РСЗВ “Смерч”. Там загинула одна людина, поранена ще одна. Пошкоджені 63 приватні будинки, 10 нежитлових приміщень, заклад освіти та чотири цивільні авто.
По Дружківці били 250-кілограмовою авіабомбою та FPV-дроном. Там загинула одна людина, пошкоджені 16 осель.
У Райгородку через атаки армії країни-агресорки загинула одна людина, поранені шестеро. Серед них була дитина — хлопчик 2020 року народження. У селищі також є нові руйнування — постраждали 12 осель.
Краматорськ атакували три FPV-дрони, у місті зазнали руйнувань два багатоквартирні будинки та дві цивільні автівки.
Загалом за добу, як встановила поліція, руйнувань зазнали 112 цивільних об’єктів. З них 93 — це житлові будинки.
Також поліція встановила інформацію про загибель однієї людини в Малотаранівці після влучання FPV-дрона. Це сталося 28 липня.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання були у Білозерському та Олександрівці.
Нагадаємо, вночі проти 30 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні ракетами та ударними БпЛА, влучання зафіксували у Києві, Київській, Львівській, Дніпропетровській та Полтавській областях. На Дніпропетровщині загинули, зокрема, троє дітей. Поранених було найбільше у Львові. Журналісти Вільного Радіо розповіли про наслідки влучань в окремому матеріалі.