Наслідки атак по Донецькій області за 19 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Протягом доби поліція зафіксувала 1 591 атаку російських військових по підконтрольній території Донецької області: удари відбулися по лінії фронту та житлових кварталах регіону — серед цивільних мешканців шестеро зазнали поранень, одна людина загинула. Водночас на фронті не припиняється російський наступ, загарбники проявляють найбільшу активність на Покровському та Костянтинівському напрямках. Розповідаємо про ситуацію на Донеччині за добу.

У Слов’янську загинула одна людина

Як повідомляє поліція, за добу влучання фіксували у містах Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селищі Билбасівка, селах Михайлівка та Очеретине.

По Слов’янську росіяни вдарили чотири рази, зокрема двома бомбами КАБ-250. Одна людина загинула, поранені ще п’ятеро мешканців. Пошкоджені три багатоквартирні та 23 приватні будинки, а також господарська споруда.

Ще одна людина поранена внаслідок атак по Очеретиному, там також пошкоджені 25 приватних будинків та автівка.

Загалом за добу на Донеччині руйнувань зазнали 58 цивільних об’єктів, з них 51 — це житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін доповнив дані поліції. Посадовець уточнив, що також під вогнем були Мирне та Львівка. За добу росіяни 11 разів обстрілювали населені пункти Донецької області, з лінії фронту вдалося евакуювати 413 людей, зокрема 45 дітей.

Найбільше атак було в районі Покровська

на Лиманському напрямку , згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, українські військові відбили 13 атак російських сил поблизу Надії, Греківки, Зеленої Долини, Колодязів, Діброви та в бік Лиману;

на Слов’янському напрямку російські військові провели п’ять атак у районах Ямполя, Кривої Луки та в напрямку Діброви, Миколаївки й Оріхуватки;

на Краматорському напрямку окупанти штурмових дій не проводили;

18 атак відзначали на Костянтинівському напрямку . Загарбники атакували поблизу Костянтинівки, Вільного та в бік Миколайпілля, Новопавлівки, Торецького, Кучерового Яру й Золотого Колодязя;

на Покровському напрямку російські військові провели 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися поблизу Нового Донбасу, Красноподілля, Добропілля, Новогришиного, Мирного, Молодецького та в напрямку Гулівого й Сергіївки.

Нагадаємо, поліціянти Донецької області використовують роботизовану турель для збиття російських дронів — усе керування відбувається дистанційно. Таким чином бійці можуть помічати та знищувати безпілотники без ризику для життя людей.