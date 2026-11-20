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Протягом доби поліція зафіксувала 1 591 атаку російських військових по підконтрольній території Донецької області: удари відбулися по лінії фронту та житлових кварталах регіону — серед цивільних мешканців шестеро зазнали поранень, одна людина загинула. Водночас на фронті не припиняється російський наступ, загарбники проявляють найбільшу активність на Покровському та Костянтинівському напрямках. Розповідаємо про ситуацію на Донеччині за добу.
Як повідомляє поліція, за добу влучання фіксували у містах Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селищі Билбасівка, селах Михайлівка та Очеретине.
По Слов’янську росіяни вдарили чотири рази, зокрема двома бомбами КАБ-250. Одна людина загинула, поранені ще п’ятеро мешканців. Пошкоджені три багатоквартирні та 23 приватні будинки, а також господарська споруда.
Ще одна людина поранена внаслідок атак по Очеретиному, там також пошкоджені 25 приватних будинків та автівка.
Загалом за добу на Донеччині руйнувань зазнали 58 цивільних об’єктів, з них 51 — це житлові будинки.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін доповнив дані поліції. Посадовець уточнив, що також під вогнем були Мирне та Львівка. За добу росіяни 11 разів обстрілювали населені пункти Донецької області, з лінії фронту вдалося евакуювати 413 людей, зокрема 45 дітей.
Нагадаємо, поліціянти Донецької області використовують роботизовану турель для збиття російських дронів — усе керування відбувається дистанційно. Таким чином бійці можуть помічати та знищувати безпілотники без ризику для життя людей.