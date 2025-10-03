Наслідки російських атак у Донецькій області за 2 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Російські військові атакували Донецьку область протягом 2 жовтня за допомогою авіабомб, артилерії та дронів. Загалом правоохоронці нарахували по регіону 1966 таких ударів, які були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали Донеччини. Знову не обійшлось без жертв серед цивільних, найбільше — у прифронтовій Костянтинівці.

У Костянтинівці та Райському є поранені, загинула одна людина

Згідно зі зведенням від поліції Донецької області, протягом 2 жовтня під вогнем у регіоні перебували 13 населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Сіверськ і Слов’янськ, селища Олександрівка, Олексієво-Дружківка, Райгородок і Райське, села Золотий Колодязь та Яковлівка.

Костянтинівку російські війська атакували вісім разів авіабомбами, дронами й артилерією — загинула цивільна людина, ще троє зазнали поранень. Пошкоджені два багатоквартирні й дев’ять приватних будинків, два цивільні авто.

У Райському Дружківської громади після влучання FPV-дрона у цивільну вантажівку поранень зазнала ще одна людина.

Загалом протягом 2 жовтня, підрахували в поліції, у регіоні загинула одна цивільна людина, поранені ще четверо. Влучання були ще в 11 населених пунктах, подекуди вони призводили до руйнування інфраструктури. Зокрема:

по Краматорську російські окупанти били чотирма безпілотниками — пошкоджені автотранспортне підприємство, автошкола та шість цивільних авто;

дронами “Молнія-2” та “Італмас” росіяни били по Дружківці три рази. Пошкоджені два багатоквартирні й один приватний будинки, магазин;

в Олексієво-Дружківці руйнувань зазнали ще чотири приватні будинки;

у Слов’янську після атаки дронів “Молнія-2” та “Італмас” зруйновані цех і господарська споруда;

руйнування є у Райгородку, там пошкоджені три приватні оселі;

у Яковлівці Олександрівської громади внаслідок удару дрона “Гербера” пошкоджений цивільний автомобіль;

у Добропіллі FPV-дрон пошкодив багатоквартирний будинок, а в Сіверську дрон “Молнія-2” – цивільне авто.

Вже 3 жовтня о 1:30 росіяни вдарили по селищу Новодонецькому чотирма дронами типу “Гербера” — пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, два заклади освіти, адмінбудівля та п’ять цивільних авто.

Крім того, поліцейські уточнили інформацію про двох поранених у Дружківці, які постраждали 1 жовтня внаслідок влучання трьох 250-кілограмових авіабомб.

Руйнувань за добу загалом зазнали 48 цивільних об’єктів, серед них 22 — житлові будинки, додали правоохоронці.

Розширені дані стосовно наслідків влучань наводить начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його даними, від ранку 2 жовтня по ранок 3 жовтня під вогнем у регіоні також були Іверське та Спасько-Михайлівка.

Бої на Донеччині тривали на всіх напрямках фронту

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку фіксували 13 атак російських військових. Вони намагалися прорвати оборону ЗСУ поблизу Карпівки, Колодязів, Шандриголового, Торського, Греківки та в напрямку Дробишевого;

фіксували 13 атак російських військових. Вони намагалися прорвати оборону ЗСУ поблизу Карпівки, Колодязів, Шандриголового, Торського, Греківки та в напрямку Дробишевого; на Сіверському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили вісім атак окупантів. Бої тривали поблизу Ямполя, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар’ївки;

військовослужбовці ЗСУ відбили вісім атак окупантів. Бої тривали поблизу Ямполя, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар’ївки; на Краматорському напрямку відзначали два бойові зіткнення. Загарбники намагалися просуватися біля Часового Яру та Предтечиного;

відзначали два бойові зіткнення. Загарбники намагалися просуватися біля Часового Яру та Предтечиного; на Торецькому напрямку армійці країни-агресорки здійснили 17 атак. Вони діяли в районах Олександро-Шультиного, Торецька, Щербинівки, Іванопілля, Олександро-Калинового, Русиного Яру та Полтавки;

армійці країни-агресорки здійснили 17 атак. Вони діяли в районах Олександро-Шультиного, Торецька, Щербинівки, Іванопілля, Олександро-Калинового, Русиного Яру та Полтавки; на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 48 штурмів російських сил. Атаки фіксували поблизу Володимирівки, Нового Шахового, Родинського, Новоекономічного, Червоного Лиману, Променя, Звірового, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Молодецького, Горіхового, Новоукраїнки, а також у напрямку Покровська й Філії;

Сили оборони зупинили 48 штурмів російських сил. Атаки фіксували поблизу Володимирівки, Нового Шахового, Родинського, Новоекономічного, Червоного Лиману, Променя, Звірового, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Молодецького, Горіхового, Новоукраїнки, а також у напрямку Покровська й Філії; на Новопавлівському напрямку окупанти здійснили 28 атак. Вони діяли біля Новомиколаївки, Новогригорівки, Новохатського, Комишувахи, Соснівки, Нововасилівського, Січневого та Березового.

Нагадаємо, від 6 жовтня на Донеччині “довга” комендантська година (заборона цивільним перебувати на вулиці від 15:00 по 11:00) поширюватиметься на всі без виключення населені пункти Сіверської, Соледарської, Торецької, Лиманської, Дружківської, Іллінівської, Костянтинівської, Покровської, Гродівської, Мирноградської, Удачненської та Шахівської громад. Аналогічні обмеження діятимуть ще у частині населених пунктів ще трьох громад. Журналісти Вільного Радіо опублікували повний перелік населених пунктів, про які йдеться.