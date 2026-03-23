Наслідки російських атак у Донецькій області, 22 березня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

Поліція за добу 22 березня зафіксувала 1550 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній частині Донецької області. Під вогнем, зокрема, перебували житлові квартали регіону. Внаслідок ударів авіабомбами одна людина загинула, є четверо поранених. Всі — у Дружківській громаді.

Щонайменше шість населених пунктів були під вогнем

Згідно зі зведенням поліції Донеччини, під вогнем за добу були шість населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, село Дружківське.

На село Дружківське скинули три 250-кілограмові авіабомби — загинула одна людина, поранені ще двоє. Постраждали 15 приватних будинків.

Вісім 250-кілограмових авіабомб спрямували на Дружківку — двоє людей зазнали поранень, постраждали чотири багатоквартирні та два приватні будинки, спорткомплекс, котельня, лазня та адмінбудівля.

Загалом за добу на Донеччині, за офіційними даними, загинула одна цивільна людина, поранені четверо. У низці населених пунктів були влучання та руйнування, однак обійшлося без жертв серед цивільних:

по Краматорську били за добу чотирма дронами різного типу — пошкоджений один багатоквартирний та чотири приватні будинки, цех та цивільне авто;

у Миколаївці постраждали багатоквартирний та приватний будинки, у Слов’янську — цивільне авто, в Олексієво-Дружківці — два будинки.

За добу загалом руйнувань зазнали 39 цивільних об’єктів, з них 30 житлових будинків, уточнили в поліції.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання були у Привіллі та Різниківці.

Найбільше атак було на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові атакували чотири рази, намагалися вклинитися в оборону ЗСУ у напрямку Шийківки, Діброви, а також у районах Середнього та Ставків;

у бік Закітного, Різниківки, Пазеного та Платонівки на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили сім спроб російських сил просунутися вперед;

російські сили тричі намагалися покращити своє становище на Краматорському напрямку , штурмуючи у районах Оріхово-Василівки та Часового Яру;

у районах Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 12 атак;

на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 29 штурмових дій російських військових у районах Білицького, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, а також у напрямку Гришиного, Шевченка, Молодецького та Новопавлівки;

у районах Тернового, Новогригорівки, Красногірського, а також у напрямку Єгорівки на Олександрівському напрямку російські військові атакували п’ять разів.

Нагадаємо, у США 22 березня завершився другий день україно-американських переговорів, присвячених темі завершення війни. Йшлося, зокрема, й про можливе продовження обмінів полоненими між Україною та Росією.