Поліція за добу 22 березня зафіксувала 1550 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній частині Донецької області. Під вогнем, зокрема, перебували житлові квартали регіону. Внаслідок ударів авіабомбами одна людина загинула, є четверо поранених. Всі — у Дружківській громаді.
Щонайменше шість населених пунктів були під вогнем
Згідно зі зведенням поліції Донеччини, під вогнем за добу були шість населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, село Дружківське.
На село Дружківське скинули три 250-кілограмові авіабомби — загинула одна людина, поранені ще двоє. Постраждали 15 приватних будинків.
Вісім 250-кілограмових авіабомб спрямували на Дружківку — двоє людей зазнали поранень, постраждали чотири багатоквартирні та два приватні будинки, спорткомплекс, котельня, лазня та адмінбудівля.
Загалом за добу на Донеччині, за офіційними даними, загинула одна цивільна людина, поранені четверо. У низці населених пунктів були влучання та руйнування, однак обійшлося без жертв серед цивільних:
по Краматорську били за добу чотирма дронами різного типу — пошкоджений один багатоквартирний та чотири приватні будинки, цех та цивільне авто;
у Миколаївці постраждали багатоквартирний та приватний будинки, у Слов’янську — цивільне авто, в Олексієво-Дружківці — два будинки.
За добу загалом руйнувань зазнали 39 цивільних об’єктів, з них 30 житлових будинків, уточнили в поліції.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання були у Привіллі та Різниківці.
Найбільше атак було на Покровському напрямку
згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові атакували чотири рази, намагалися вклинитися в оборону ЗСУ у напрямку Шийківки, Діброви, а також у районах Середнього та Ставків;
у бік Закітного, Різниківки, Пазеного та Платонівки на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили сім спроб російських сил просунутися вперед;
російські сили тричі намагалися покращити своє становище на Краматорському напрямку, штурмуючи у районах Оріхово-Василівки та Часового Яру;
у районах Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 12 атак;
на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 29 штурмових дій російських військових у районах Білицького, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, а також у напрямку Гришиного, Шевченка, Молодецького та Новопавлівки;
у районах Тернового, Новогригорівки, Красногірського, а також у напрямку Єгорівки на Олександрівському напрямку російські військові атакували п’ять разів.