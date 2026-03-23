Обмін полоненими 5 лютого 2026 року. Фото: Кирило Буданов

У США 22 березня завершився другий день україно-американських переговорів, присвячених темі завершення війни. Йшлося, зокрема, й про можливе продовження обмінів полоненими між Україною та Росією.

Про це повідомив президент Зеленський у вечірньому відеозверненні від 22 березня.

“Сьогодні вже [22 березня] була доповідь нашої переговорної групи. Другий день зустрічі в Америці з представниками президента Сполучених Штатів. Фактично два дні зустрічі. Вчора вдень і ввечері, сьогодні теж”, — заявив президент.

Він зазначив, що нині американська сторона зосереджена передусім на ситуації навколо Ірану, однак водночас визнає необхідність завершення війни Росії проти України.

Володимир Зеленський зазначив, що очікує на повернення делегації, аби особисто обговорити деталі переговорів, які наразі не можна безпечно передавати телефоном.

“Є сигнали, що можливе і продовження обмінів. І це було б дійсно дуже хорошою новиною та підтвердженням, що дипломатія працює”, — підкреслив він.

Президент наголосив на ключових умовах майбутнього миру: агресор не повинен отримати винагороди за війну, а гарантії безпеки для України та Європи мають бути достатніми, аби виключити повернення до збройного протистояння в майбутньому. Зеленський подякував американському суспільству за підтримку “нормального, достойного миру для України”.

“Путін війну закінчувати не хоче. Але головне, що бажає світ”, — додав Володимир Зеленський.

Що відомо про призупинення тристоронніх перемовин між Україною, Росією та США

19 березня прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що тристоронній формат мирних переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Росією нині призупинений, проте учасники продовжують консультації стосовно обміну полоненими.

Речник МЗС України Георгій Тихий 18 березня зазначив, що причиною призупинення перемовин стали події на Близькому Сході. Там від 28 лютого триває операція США та Ізраїлю проти Ірану.

Поки останній раунд тристоронніх перемовин між Україною, Росією та США відбувся у Женеві 18 лютого. На ньому, зокрема, домовилися про обмін полоненими у форматі 500 на 500. Він відбувся у два етапи 5 та 6 березня.

Нагадаємо, станом на 11 березня від початку відкритого вторгнення Росії до України вдалося повернути понад 8 тисяч українців. Це результат більш як 70 обмінів — військових та цивільних.