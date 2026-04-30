Наслідки російських атак у Донецькій області 29 квітня 2026-го.

За добу 29 квітня поліція зафіксувала 1437 атак по лінії фронту та житловому сектору Донецької області: влучання, зокрема, були по щонайменше семи населених пунктах регіону. У Дружківці загинула одна людина внаслідок атак, поранені ще двоє. Ще одна цивільна поранена через дронову атаку по Краматорську, яка відбулася у перші години минулої доби. На фронті триває російський наступ: найбільша активність штурмів — у районі Покровська.

По регіону били дронами, з РСЗВ та авіабомбами

Під вогнем, пише поліція, 29 квітня були міста Дружківка, Краматорськ та Миколаївка, селище Святогорівка, села Кіндратівка, Очеретине та Тетянівка.

По Дружківці за добу били дев’ять разів, зокрема трьома 250-кілограмовими авіабомбами, РСЗВ “Смерч” та дронами — загинула одна цивільна людина, поранені ще двоє. Пошкоджені чотири оселі, підприємство та три цивільні авто.

Краматорськ атакували чотирма дронами — одна людина зазнала поранень, пошкоджені три багатоквартирні будинки, приміщення служби кур’єрської доставки, цивільне авто та екскаватор.

Загалом на Донеччині, за підрахунками поліції, за добу через російські атаки загинула одна цивільна людина, поранені ще троє. У низці населених пунктів є руйнування інфраструктури внаслідок обстрілів:

у Миколаївці постраждали приватний будинок та автомобіль;

у Тетянівці зазнали руйнувань три оселі.

Загалом за 29 квітня, як підрахували в поліції, зазнав руйнувань 21 цивільний об’єкт на Донеччині, з них 11 — житлові будинки.

Вже сьогодні, 30 квітня, о 2:30-2:40 російські війська вдарили дронами по Шабельківці та Ясногірці. Під ударом були житлові будинки, інформацію про постраждалих та руйнування ще встановлюють.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін зазначив, що у період від ранку 29 квітня по ранок 30 квітня також влучання фіксували в Оріхуватці, Новоолександрівці, Майдані та Різниківці.

Ще 41 штурм Сили оборони відбили на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові сім разів намагалися вклинитися в оборону, атакуючи у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки та Лиман;

на Слов’янському напрямку росіяни проводили штурмові дії сім разів, в бік Рай-Олександрівки та в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне і Різниківка;

на Краматорському напрямку загарбники один раз атакували в бік Никифорівки;

на Костянтинівському напрямку російські сили здійснили 22 атаки поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Олександро-Шультиного та Степанівки;

на Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 41 штурмову дію агресора у бік населених пунктів Новопавлівка, Білицьке, Дорожнє, Вільне, Сергіївка, Кучерів Яр та в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Никанорівка, Рівне, Молодецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне;

на Олександрівському напрямку загарбники атакували шість разів, у бік Олександрограда, Калинівського та Нового Запоріжжя.

