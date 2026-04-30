За добу 29 квітня поліція зафіксувала 1437 атак по лінії фронту та житловому сектору Донецької області: влучання, зокрема, були по щонайменше семи населених пунктах регіону. У Дружківці загинула одна людина внаслідок атак, поранені ще двоє. Ще одна цивільна поранена через дронову атаку по Краматорську, яка відбулася у перші години минулої доби. На фронті триває російський наступ: найбільша активність штурмів — у районі Покровська.
Під вогнем, пише поліція, 29 квітня були міста Дружківка, Краматорськ та Миколаївка, селище Святогорівка, села Кіндратівка, Очеретине та Тетянівка.
По Дружківці за добу били дев’ять разів, зокрема трьома 250-кілограмовими авіабомбами, РСЗВ “Смерч” та дронами — загинула одна цивільна людина, поранені ще двоє. Пошкоджені чотири оселі, підприємство та три цивільні авто.
Краматорськ атакували чотирма дронами — одна людина зазнала поранень, пошкоджені три багатоквартирні будинки, приміщення служби кур’єрської доставки, цивільне авто та екскаватор.
Загалом на Донеччині, за підрахунками поліції, за добу через російські атаки загинула одна цивільна людина, поранені ще троє. У низці населених пунктів є руйнування інфраструктури внаслідок обстрілів:
Загалом за 29 квітня, як підрахували в поліції, зазнав руйнувань 21 цивільний об’єкт на Донеччині, з них 11 — житлові будинки.
Вже сьогодні, 30 квітня, о 2:30-2:40 російські війська вдарили дронами по Шабельківці та Ясногірці. Під ударом були житлові будинки, інформацію про постраждалих та руйнування ще встановлюють.
Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін зазначив, що у період від ранку 29 квітня по ранок 30 квітня також влучання фіксували в Оріхуватці, Новоолександрівці, Майдані та Різниківці.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію військовослужбовців на передньому краї. Документ встановлює конкретні строки та вимоги до умов служби на позиціях.