Світлана Труш. Фото: благодійна платформа “Залізна родина”

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Світлану Труш, яка працювала на різних залізничних станціях Лиманської громади. Загинула жінка внаслідок російського обстрілу Ярової, коли вийшла отримати соцвиплати від Пенсійного фонду.

Про Світлану Труш розповіли на благодійній платформі “Залізна родина”.

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Світлана Труш народилася 2 листопада 1969 року в Горлівці, але разом із родиною жила в Яровій Лиманської громади. Здобувши освіту в Артемівському педагогічному училищі (нині це Бахмутський педагогічний фаховий коледж, — ред.), жінка влаштувалася вихователькою в дитячий садочок радгоспу. Утім, згодом змінила діяльність — стала залізничницею.

У 2011 році Світлана влаштувалася станційною робітницею другого розряду на станції Форпостна, що знаходиться між Святогірськом і Лиманом. Із серпня 2018 року жінка працювала там сторожкою.

“За весь період роботи на залізничному транспорті проявила себе ініціативним та працелюбним працівником. До своєї справи завжди ставилася з великою відповідальністю”, — розповіли про жінку колеги.

Життя Світлани обірвалося 9 вересня 2025 року. Вона саме прийшла отримати соцвиплати від Пенсійного фонду, коли російські війська завдали удару по Яровій. Того дня в селищі загинули 25 людей і 18 дістали поранень.

Вічна памʼять.