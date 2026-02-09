Наслідки атаки на Краматорськ 8 лютого. Фото: поліція Донеччини

Протягом неділі, 8 лютого, російські військові завдали 1 144 удари по підконтрольній українському уряду частині Донецької області. Атаки були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону — у щонайменше чотирьох населених пунктах фіксують руйнування. У Краматорську та Олексієво-Дружківці не обійшлося без жертв серед цивільних.

Щонайменше чотири населені пункти були під вогнем

Поліція у своєму зведенні за добу 8 лютого повідомляє про атаки на міста Краматорськ, селища Олексієво-Дружківка та Райгородок, а також на село Очеретине.

На Краматорськ за добу скинули три авіабомби: загинула жінка 1948 року народження, поранені шестеро цивільних. За оцінками поліції, у місті постраждали 14 багатоквартирних будинків, заклад освіти, котельня та понад 20 авто.

Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень у селі Олексієво-Дружківка, яке належить до Дружківської громади. Там також внаслідок російських атак постраждав приватний будинок.

За добу, підрахували в поліції, на підконтрольній частині Донецької області зазнали руйнувань 54 цивільні об’єкти. 15 з них — це житлові будинки.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що під вогнем від ранку 8 лютого по ранок 9 лютого також були Нове Шахове, Золотий Колодязь, Петрівка, Торецьке, Дружківка та Різниківка.

За добу Сили оборони відбили 72 атаки у районі Покровська

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові провели 22 атаки. Вони намагалися вклинитися в оборону ЗСУ в районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Зарічне та у бік Дружелюбівки, Ставків, Шийківки, Лиману;

на Слов’янському напрямку українські військові зупинили 15 спроб окупантів просунутися вперед у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки та в районі Дронівки;

на Краматорському напрямку російські сили здійснили одну атаку в районі Оріхово-Василівки;

на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки провели 32 атаки поблизу населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Софіївки;

на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 72 штурмові дії загарбників у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Мирноград, Філія та у бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Гришине, Новий Донбас;

на Олександрівському напрямку російські військові провели вісім атак у районі Привілля та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Іванівка, Олександроград.

Нагадаємо, впродовж тижня, який минув, російські війська випустили по території України понад 2000 ударних безпілотників, близько 1200 керованих авіаційних бомб і 116 ракет різних типів. Окупанти били по енергетиці, житлових будинках та логістичній інфраструктурі.