Де лінія фронту на Донеччині 11 листопада 2026 року: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

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За добу російські війська завдали по підконтрольній частині Донецької області 1 579 ударів із різних видів зброї, повідомляє поліція. Влучання фіксували як на лінії фронту, так і в житловому секторі регіону — серед цивільних загинули двоє людей, поранені ще п’ятеро. Розповідаємо про ситуацію в регіоні за добу.
За 10 листопада, згідно з даними від поліції, під вогнем перебували міста Дружківка, Краматорськ, Святогірськ і Слов’янськ, села Іверське, Майдан, Привілля та Юріївське.
По Слов’янську росіяни вдарили дронами та трьома авіабомбами (двома 250-кілограмовими й однією 500-кілограмовою). Є загиблий і поранений. Пошкоджені 24 багатоквартирні та чотири приватні будинки, дві адмінбудівлі, СТО й п’ять цивільних авто.
Краматорськ атакували 12 разів, переважно FPV-дронами. Загинула одна людина, поранені четверо. Пошкоджені два багатоквартирні будинки, торгівельний павільйон, об’єкт інфраструктури та цивільна вантажівка.
У Дружківці зазнав руйнувань приватний будинок, у Святогірську — корпус лаври, в Іверському постраждали 61 оселя, у Привіллі — три будинки.
За підрахунками поліції, за добу на Донеччині загалом постраждали 109 цивільних об’єктів, зокрема 95 житлових будинків.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання фіксували у Білозерському (зруйновані три оселі, пошкоджені ще п’ять) та Юріївському Криворізької громади, яке зазнало удару FPV-дроном.
Нагадаємо, Сили безпілотних систем вчергове атакували військову інфраструктуру окупантів, яку ті облаштували на території Донецького аеропорту. Під ураження потрапили бункери для зберігання БпЛА та місце, звідки їх запускали.