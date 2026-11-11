Де лінія фронту на Донеччині 11 листопада 2026 року: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Кількість жертв через російські удари по Донецькій області 10 листопада 2026 року. Інфографіка: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

За добу російські війська завдали по підконтрольній частині Донецької області 1 579 ударів із різних видів зброї, повідомляє поліція. Влучання фіксували як на лінії фронту, так і в житловому секторі регіону — серед цивільних загинули двоє людей, поранені ще п’ятеро. Розповідаємо про ситуацію в регіоні за добу.

61 оселя постраждала від обстрілів Іверського Новодонецької громади

За 10 листопада, згідно з даними від поліції, під вогнем перебували міста Дружківка, Краматорськ, Святогірськ і Слов’янськ, села Іверське, Майдан, Привілля та Юріївське.

По Слов’янську росіяни вдарили дронами та трьома авіабомбами (двома 250-кілограмовими й однією 500-кілограмовою). Є загиблий і поранений. Пошкоджені 24 багатоквартирні та чотири приватні будинки, дві адмінбудівлі, СТО й п’ять цивільних авто.

Краматорськ атакували 12 разів, переважно FPV-дронами. Загинула одна людина, поранені четверо. Пошкоджені два багатоквартирні будинки, торгівельний павільйон, об’єкт інфраструктури та цивільна вантажівка.

У Дружківці зазнав руйнувань приватний будинок, у Святогірську — корпус лаври, в Іверському постраждали 61 оселя, у Привіллі — три будинки.

За підрахунками поліції, за добу на Донеччині загалом постраждали 109 цивільних об’єктів, зокрема 95 житлових будинків.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання фіксували у Білозерському (зруйновані три оселі, пошкоджені ще п’ять) та Юріївському Криворізької громади, яке зазнало удару FPV-дроном.

На Костянтинівському напрямку ЗСУ зафіксували 15 атак

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, російські військові провели дві атаки у бік Дружелюбівки та Лимана на Лиманському напрямку . Силам оборони вдалося втримати позиції;

на Слов’янському напрямку загарбники атакували в районі Миколаївки;

за уточненою інформацією, на Краматорському напрямку російські сили один раз штурмували в бік Голубівки;

на Костянтинівському напрямку фіксували 15 атак. Окупанти вели атаки поблизу Костянтинівки та в бік Дружківки, Іллінівки, Миколайпілля, Русиного Яру, Грузького та Вільного;

російські сили провели 11 атак на Покровському напрямку . Загарбники намагалися просунутися у бік Нового Донбасу, Білицького, Добропілля, Василівки, Сергіївки та Молодецького.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем вчергове атакували військову інфраструктуру окупантів, яку ті облаштували на території Донецького аеропорту. Під ураження потрапили бункери для зберігання БпЛА та місце, звідки їх запускали.