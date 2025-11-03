Наслідки обстрілів у Донецькій області за 2 листопада 2025 року. Фото: поліція Донецької області

Поліція 2 листопада фіксувала 2328 російських ударів по території Донецької області, під вогонь знову потрапили житлові квартали та лінія фронту. Через влучання армії країни-агресорки у Мирнограді загинули двоє цивільних, у Старорайському — ще одна людина.

Загиблі були у Мирнограді та Старорайському

Згідно зі зведенням від поліції, наслідки російських влучань 2 листопада фіксували у п’яти населених пунктах Донецької області: містах Мирноград, Миколаївка та Слов’янськ, а також у селищах Райгородок та Старорайське.

У Мирнограді через влучання російського боєприпасу загинули двоє цивільних людей. Ще одне життя обірвалося у селищі Старорайському, яке розташоване в Дружківській громаді.

По Райгородку (Миколаївська громада) росіяни били з авіації — поранень зазнала одна цивільна людина, постраждали 15 осель.

У ще двох населених пунктах фіксують руйнування цивільної інфраструктури через обстріли:

російські військові атакували Слов’янськ дроном “Італмас” — пошкоджені три оселі;

по Миколаївці били з БпЛА “Молнія-2”, там руйнувань зазнала церква.

Після опівночі удари по Донеччині продовжилися, близько 3:45 росіяни атакували Краматорськ. Даних про поранення або загибель цивільних до поліції не надходило.

Там уточнили, що загалом за 2 листопада на Донеччині зазнали руйнувань 19 цивільних об’єктів, з них 18 — це житлові будинки.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін водночас уточнив, що під вогнем на Донеччині також були Олександрівка, Андріївка та Сіверськ.

Найбільша активність росіян — поблизу Покровська

2 листопада, згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські сили здійснили сім атак, намагаючись просунутись у районах Греківки, Колодязів, Зарічного та в бік Корового Яру;

на Слов’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак окупантів поблизу Серебрянки, Дронівки, Федорівки й у напрямку Сіверська;

на Краматорському напрямку відбулося два бойові зіткнення. Окупанти намагалися просунутися поблизу Часового Яру та у бік Ступочок;

на Костянтинівському напрямку російські військові здійснили 18 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки;

на Покровському напрямку українські захисники зупинили 68 штурмових дій загарбників у районах Никанорівки, Маяка, Мирнограда, Червоного Лиману, Родинського, Разіного, Миколаївки, Новоекономічного, Покровська, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Горіхового, Дачного та Філії;

на Олександрівському напрямку окупанти атакували 29 разів у районах Зеленого Гаю, Січневого, Новоселівки, Вороного, Соснівки, Вербового, Олексіївки, Рибного, Єгорівки та Красногірського.

Нагадаємо, у Збройних силах України визнають, що до Покровська змогли зайти окупанти, але заперечують факт оточення міста. Там тривають бої з російськими мобілізованими та контрактниками. Втім, їхня підготовка поступається тим силам, які нині проводять зачистку міста, запевняють у ЗСУ. Водночас ситуація дійсно потребує зусиль, аби Покровськ не захопили.