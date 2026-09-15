Де проходить лінія фронту в Донецькій області 15 вересня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських атак у Донецькій області, 14 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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За минулу добу російські військові атакували підконтрольну українському уряду частину Донецької області з авіації, артилерією та дронами: поліції загалом вдалося зафіксувати 995 атак по лінії фронту й житлових кварталах. Загинули троє цивільних, поранені ще 11, зокрема неповнолітній хлопець.

Загиблі були у Слов’янську, Краматорську та Дружківці

Під вогнем, як йдеться у зведенні від поліції Донеччини, 14 вересня перебували міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Біленьке, Красноторка, Черкаське, Ясногірка, села Знаменівка, Золоті Пруди, Мирна Долина, Новомиколаївка, Яковлівка, Ясна Поляна.

По Краматорську влучили п’ять авіабомб КАБ-250 та ще п’ять дронів — загинула цивільна людина, поранені двоє. Пошкоджені один багатоквартирний та вісім приватних будинків, заклад освіти, господарська споруда, об’єкт інфраструктури та авто.

У Дружківці після влучання FPV-дронів одна людина загинула, троє — поранені. Також пошкоджене цивільне авто.

По Слов’янську влучили двома авіабомбами КАБ-250 та безпілотниками. Одна цивільна загинула, ще троє — поранені, зокрема хлопець 2012 року народження (син загиблої). Пошкоджені один багатоквартирний та 24 приватні будинки, торгівельний павільйон та авто.

Одна людина поранена в Ясногірці, там також пошкоджений приватний будинок. У Знаменівці FPV-дрон влучив по цивільній вантажівці — одна людина поранена. По Ясній Поляні росіяни били з РСЗВ “Смерч” — поранена людина, пошкоджені два будинки.

“На Красноторку окупанти скинули три КАБи – пошкодили приватний будинок і об’єкт інфраструктури. У Біленькому пошкоджено приватну оселю, у Мирній Долині – 9 приватних будинків, господарську споруду та авто, у Черкаському та Яковлівці – по одному приватному будинку”, — уточнили у поліції.

Там зазначили, що вже 15 вересня о 00:30 російський дрон “Молнія-2” влучив по багатоквартирному будинку в Слов’янську. Інформації про постраждалих до поліції не надходило.

Загалом за добу в регіоні зазнали руйнувань 68 цивільних об’єктів, 50 з них — житлові будинки.

Під вогнем також був Райгородок, де внаслідок атак зруйновані три оселі, пошкоджені ще чотири будинки й крамниця. Ці дані надав начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

На Костянтинівському напрямку було найбільше боїв за добу

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку вдалося відбити вісім спроб окупантів вклинитися в оборону у бік Новоєгорівки, Новоселівки, Дробишевого, Лимана та Ямполя;

у районах Озерного, Кривої Луки та Миколаївки російські сили провели вісім штурмів на Слов’янському напрямку ;

на Краматорському напрямку російські загарбники атак не проводили;

29 атак українські військові фіксували на Костянтинівському напрямку . Загарбники штурмували в районі Костянтинівки, а також у бік Новоселівки, Іллінівки, Довгої Балки, Русиного Яру, Торецького, Вільного та Степів;

на Покровському напрямку окупанти провели 26 атак. Вони намагалися просунутися у бік Нового Донбасу, Ганнівки, Білицького, Добропілля, Світлого, Матяшева, Сергіївки, Удачного, Молодецького та Новопідгороднього.

Нагадаємо, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив про проведення українськими силами наступальної операції “Вівальді” на півночі Донецької області. Українські військові вже змогли деокупувати село Середнє Лиманської громади, а також зачистити від інфільтрації низку інших населених пунктів на цій ділянці фронту.