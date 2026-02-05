Наслідки обстрілів у Донецькій області за 4 лютого 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Щонайменше дев’ять населених пунктів Донецької області перебували під ударами з різних видів зброї протягом 4 лютого, повідомляють у поліції. Загарбники атакували також лінію фронту в регіоні: загалом правоохоронцям відомо про 858 ударів за добу. Найбільш трагічними були наслідки удару по Дружківці: там загинули семеро цивільних, поранені ще 17 людей.

Втрати серед цивільних були у Дружківці, Лимані, Краматорську, Миколаївці, Кіндратівці та Добропіллі

За даними поліції, під вогнем 4 лютого перебували щонайменше дев’ять населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Лиман і Миколаївка, селище Райгородок, Олександрівка, села Добропілля, Кіндратівка та Малинівка.

По Дружківці вдарили двома 250-кілограмовими авіабомбами, дронами та з РСЗВ “Смерч” — загинули семеро людей, поранені ще 17. Пошкоджені два багатоквартирні та три приватні будинки, чотири цивільні авто та ринок.

Через удари по Лиману загинула одна людина. На Краматорськ спрямували п’ять дронів, там є поранений, пошкоджені котельня, стадіон, екскаватор і автомобіль.

По Миколаївці били трьома дронами — поранена одна людина, пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки та адмінбудівля. Ще двоє поранених є у Кіндратівці та Добропіллі, по цих н.п. били FPV-дронами.

Окрім цього, поліція фіксує наслідки атаку на Малинівку. На село скинули 250-кілограмову авіабомбу — постраждали шість осель. В Олександрівці та Райгородку пошкоджені по одному будинку.

Руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів, з них 16 житлових будинків, уточнює поліція.

Також під вогнем були Нове Шахове, Золотий Колодязь, Торецьке, Грузьке та Різниківка, повідомляє у своєму зведенні за добу начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

На Покровському напрямку фронту зупинили 29 штурмів

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові провели шість атак, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ в бік Дробишевого, Новоселівки, Ставків та Лимана. Генштаб ЗСУ фіксував бої;

на Слов’янському напрямку українські військовослужбовці зупинили 13 спроб окупантів просунутися вперед у районах Платонівки, Дронівки, а також у бік Закітного, Рай-Олександрівки й Різниківки;

у районі Васюківки армійці країни-агресорки здійснили дві атаки на Краматорському напрямку ;

поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Клебан-Бика, Яблунівки та Софіївки на Костянтинівському напрямку російські сили здійснили 10 атак;

на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 29 штурмових дій загарбників у районах Родинського, Покровська, Котлиного, Молодецького, Філії та у напрямку Вільного;

у районах Зеленого Гаю та Соснівки на Олександрівському напрямку окупанти здійснили три атаки.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розкрив актуальні дані про втрати серед українських військових від початку повномасштабного вторгнення. За офіційними даними, від 24 лютого 2022 року загинули вже понад 55 тисяч захисників та захисниць. Рівно рік тому президент заявляв, що втрати близько на 10 тис. менші.