Загинув 66-річний чоловік: 19 грудня окупанти вдарили FPV-дроном по автівці у Слов’янську

19 грудня 2025 року російська армія вдарила FPV-дроном по автівці на околиці Слов’янська. Вибух забрав життя 66-річного чоловіка.
Про наслідки обстрілу повідомляє начальник міської військової адміністрації Слов’янська Вадим Лях.
“У Слов’янську недобрий ранок. Учора на околиці міста FPV-дрон влучив в автівку. Унаслідок удару загинув 66-річний чоловік. Щирі співчуття його рідним і близьким”, — написав Вадим Лях.
Нагадаємо, 18 грудня окупанти 1950 разів били по підконтрольній частині Донецької області. Росіяни атакували лінію фронту та житлові квартали регіону, через що зазнала поранень одна цивільна людина.