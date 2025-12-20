Загинув 66-річний чоловік: 19 грудня окупанти вдарили FPV-дроном по автівці у Слов’янську

Дим після удару по Слов’янську, 20 грудня 2025 року. Фото: Вадим Лях

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

19 грудня 2025 року російська армія вдарила FPV-дроном по автівці на околиці Слов’янська. Вибух забрав життя 66-річного чоловіка.

Про наслідки обстрілу повідомляє начальник міської військової адміністрації Слов’янська Вадим Лях.

“У Слов’янську недобрий ранок. Учора на околиці міста FPV-дрон влучив в автівку. Унаслідок удару загинув 66-річний чоловік. Щирі співчуття його рідним і близьким”, — написав Вадим Лях.

Нагадаємо, 18 грудня окупанти 1950 разів били по підконтрольній частині Донецької області. Росіяни атакували лінію фронту та житлові квартали регіону, через що зазнала поранень одна цивільна людина.