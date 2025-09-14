Залишити митрополита Арсенія під вартою: що ухвалив суд у справі настоятеля Святогірської лаври

Митрополит Арсеній у судовій залі. Ілюстративне фото: Facebook/Свято-Успенська Святогірська Лавра

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Настоятеля Святогірської лаври Арсенія, який знаходиться у СІЗО, мають обстежити та забезпечити йому лікування. Митрополита обвинувачують у поширенні під час однієї з літургій інформації про Сили оборони України. Чоловіка затримали у квітні 2024 року.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з ухвали в Єдиному реєстрі судових рішень.

За документами, захисники намісника Святогірської лаври Арсенія клопотали про обстеження священника та лікування — під контролем народних депутатів. Суд не враховував це прохання, однак погодив медогляд обвинуваченого у Дніпровській багатопрофільній лікарні №4.

Водночас митрополиту залишили без змін запобіжний захід — його триматимуть під вартою у Дніпровській установі виконання покарань №4.

У суді також розглянули клопотання захисту — повернути прокурору обвинувальний акт. На думку адвокатів Арсенія, документ “не відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства”. Клопотання не задовольнили, бо не знайшли для цього підстав.

Крім того, у Свято-Успенській Святогірській лаврі заявили, що засідання у справі настоятеля провели без усіх адвокатів, тож це нібито порушує право Арсенія на захист. Сторона захисту просила про заміну судді.

Рішення не ухвалили, засідання має продовжитися 18 вересня.

“На все воля ОСОБА_14”: що відомо про справу настоятеля Святогірської лаври Арсенія

Слідство стверджує, що 24 вересня 2023 року під час проповіді митрополит Української православної церкви Московського патріархату Арсеній розповів вірянам про блокпости, а також підрозділів Збройних сил України, СБУ, Національної поліції та інших структур на території Святогірської громади. Це є на відео в публічному доступі.

Майже через місяць — 21 листопада 2023 року — слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях розпочали розслідування у кримінальному провадженні за фактом поширення даних про місця розташування ЗСУ.

24 квітня 2024 року Служба безпеки України повідомила митрополиту Арсенію про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості (частина 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України). Того ж дня його затримали. У разі доведення провини митрополиту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Настоятель зазначав, що “все, що наразі відбувається з ним, він сприймає за чергове випробування, яке дає йому ОСОБА_14 (ймовірно, так у судовій справі позначений Бог, — ред.) для очищення від гріхів, совість його чиста, претензій до правоохоронних органів він не має і благословляє їх, на все воля Божа”.

Більше про те, як просувається справа настоятеля Святогірської лаври Арсенія ми розповідали в окремому матеріалі.

Що відомо про митрополита Арсенія

Митрополит Святогірської лаври Української православної церкви Московського патріархату Арсеній, в миру Ігор Яковенко, народився 21 червня 1968 року в селищі Поросозеро в Республіці Карелія на території Росії. Батьки майбутнього митрополита працювали залізничниками, а дитинство він провів у селі Ліски Воронезької області.

Після закінчення Московської духовної семінарії у 1992 році Яковенка возвели у сан диякона, а потім ієрея. Згодом він був пострижений у чернецтво під іменем Арсеній. Його духовна кар’єра розпочалася в Петропавлівському храмі Красного Лимана (нині — Лимана). У 1993 році його перевели до Свято-Успенського монастиря, де Арсеній обійняв посаду благочинного, а вже у 1995 році став намісником Святогірського монастиря із піднесенням до сану ігумена та архімандрита.

Попри служіння та проповідування, ім’я митрополита Арсенія неодноразово фігурувало у скандалах. Наприклад, після початку війни на сході у 2014–2015 роках Святогірська лавра під його управлінням була помічена у негласній підтримці бойовиків. Сам Арсеній неодноразово висловлював прокремлівські наративи, зокрема, називав війну на сході України “громадянським конфліктом”, звинувачуючи Україну у її розв’язанні.

У 2019 році журналісти Вільного радіо вже знаходили цьому підтвердження. Так, у церковних лаврських крамницях, які підпорядковувалися митрополиту, знаходили антиукраїнські брошури.

Нагадаємо, від початку 2025 року внаслідок російських обстрілів постраждали храми в дев’яти прифронтових громадах регіону. Станом на 1 вересня 2025 року 14 з них дістали пошкоджень, інші 6 були повністю зруйновані.