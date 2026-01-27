Замість особистих прийомів — гаряча лінія: як поспілкуватися з керівництвом Костянтинівської військової адміністрації

Стела Костянтинівка, ілюстративне фото: Юнісеф

У 2026 році жителі Костянтинівської громади можуть зв’язатися з керівництвом міської військової адміністрації через гарячу лінію. Графік публікуватимуть на сайті ВА.



Про це повідомили в Костянтинівській МВА у відповідь на запит Вільного Радіо.

Там зазначили, що особисті прийоми керівник ВА Сергій Горбунов та його заступники зараз не проводять. Втім звернутися можна через гарячу лінію або електронну пошту.

“Керівництвом ВА здійснюється прийом населення у форматі телефонного зв’язку “Гаряча лінія”. Інформація про проведення телефонного прийому оприлюднюється на офіційному сайті військової адміністрації в розділі “Анонси та оголошення”, — йдеться у відповіді на запит.

Контакти для зв’язку з Костянтинівською ВА:

