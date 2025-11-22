Фото з окупаційних джерел

У Маріупольському районі на Донеччині, який наразі перебуває під контролем російських сил, припинив роботу Катеринівський кар’єр. Родовище, яке раніше постачало цінну сировину в різні регіони України, тепер вичерпане.

Про це пишуть окупаційні медіа.



Кар’єр у селі Катеринівка Маріупольського району Донецької області, де десятиліттями добували лужний каолін, закрили. Ця територія перебуває під контролем російських сил із 2022 року. Глина, яку тут видобували, мала попит далеко за межами району: її постачали в різні регіони для виробництва кераміки, фаянсу, лакофарбових виробів, а також у фармацевтику, де очищений каолін використовували як безпечну добавку.

Місцеві окупаційні медіа пишуть, що родовище вичерпане. За два десятиліття роботи з кар’єру добули приблизно два мільйони тонн каоліну. Кар’єр працював із початку 2000-х, а видобуток припинили восени 2025 року.

Окупаційні медіа також повідомляють, що територію кар’єру нібито почали відновлювати: землю засипають ґрунтом, а незабаром там планують посадити молоді дерева.

