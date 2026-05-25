У декларації за 2025 рік начальник Світлодарської міської військової адміністрації Олександр Гордієнко вказав понад 1,48 млн грн доходів. Порівняно з попереднім роком його зарплата зросла майже на 200 тис. грн, тоді як грошові заощадження залишилися без змін.

Про статки посадовця журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру декларацій.

Важливо: у тексті вказані суми доходів до вирахування податків — саме так вони фігурують у декларації. Зарплата оподатковується, тому на руки посадовець отримав на 23% менше від зазначеної суми. Відсоток податку за іншими статтями доходів варіюється, водночас пенсія, субсидія та інші соцвиплати не оподатковуються — їхній розмір у декларації відповідає тому, що реально отримала людина.

Скільки заробив начальник Світлодарської МВА у 2025 році

Основну частину становить заробітна плата — 1,2 млн грн, яку він отримав у Світлодарській міській військовій адміністрації. У Гордієнка у ВА немає заступників. Ще 281,1 тис. грн посадовець задекларував як пенсію.

Порівняно з попереднім роком зарплата Гордієнка зросла майже на 200 тис. грн — у декларації за 2024 рік він вказував близько 1 млн грн зарплати.

Також збільшився розмір пенсії:

у декларації за 2024 рік — 255 тис. грн;

у декларації за 2025 рік — вже 281 тис. грн.

Водночас у попередній декларації начальник Світлодарської МВА також вказував 8 тис. грн соціальних виплат для ВПО, однак у новій декларації цього доходу вже немає.

Які заощадження декларує Олександр Гордієнко

У декларації за минулий рік посадовець вказав готівкові заощадження: 300 тис. грн та 15 тис. доларів США.

Порівняно з 2024 роком розмір цих накопичень не змінився.

У декларації посадовця основними джерелами доходу залишаються зарплата та пенсія. Інших доходів — зокрема від бізнесу, продажу майна чи дивідендів — він не вказав.

Раніше ми розповідали, що декларує секретарка Маріупольської міської ради Ксенія Сухова. Роботу у міській раді посадовиця поєднує з роботою у громадській організації “Серце Азовсталі”. Там у 2025 році вона отримала 8,5 мільйона гривень зарплати.