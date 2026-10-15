Заступник голови Авдіївської ВА Легенький спілкуватиметься з переселенцями громади у Києві та Броварах: коли та як долучитися

Заступник голови Авдіївської військової адміністрації Сергій Легенький. Фото: зі сторінки посадовця у Facebook

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Заступник голови Авдіївської військової адміністрації Сергій Легенький спілкуватиметься з переселенцями громади у Києві та Броварах. Найближчі дати прийомів запланували на 16 жовтня. Як долучитися — читайте далі.

Про це повідомили в Авдіївській МВА.

Вихідці з Авдіївської громади зможуть поспілкуватися із заступником голови військової адміністрації Сергієм Легеньким в найближчу пʼятницю, 16 жовтня. Посадовець відвідає дві локації осередків підтримки переселенців — у Києві та Броварах.

Зокрема, прийоми призначили на такий час:

14:00 — гуманітарний ХАБ “Авдіївка. ВПОраємось. Київ”, вул. Будищанська, 4;

15:00 — гуманітарний ХАБ “Авдіївка. ВПОраємось. Бровари”, вул. Марії Лагунової, 10.

Охочі зможуть поставити питання, які їх турбують.

Хто може потрапити на прийом до посадовців та які питання там розглядають

Потрапити на прийом до представників місцевого самоврядування можуть усі громадяни України та іноземці, які перебувають в країні. Звертатися можна як особисто, так і групою людей (це може бути об’єднання мешканців, працівники одного підприємства тощо).

Представникам місцевого самоврядування можна подавати пропозиції, заяви, клопотання чи скарги, які стосуються їхньої статутної діяльності, реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав людей або законних інтересів.

Нагадаємо, учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни з Авдіївської громади просять надати актуальну інформацію про себе. Ці дані потрібні, аби організувати виплату матеріальної допомоги до Дня захисників і захисниць. Ідеться про допомогу в 10 тисяч гривень.