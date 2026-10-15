Заступник голови Авдіївської ВА Легенький спілкуватиметься з переселенцями громади у Києві та Броварах: коли та як долучитися

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Заступник голови Авдіївської військової адміністрації Сергій Легенький спілкуватиметься з переселенцями громади у Києві та Броварах. Найближчі дати прийомів запланували на 16 жовтня. Як долучитися — читайте далі.
Про це повідомили в Авдіївській МВА.
Вихідці з Авдіївської громади зможуть поспілкуватися із заступником голови військової адміністрації Сергієм Легеньким в найближчу пʼятницю, 16 жовтня. Посадовець відвідає дві локації осередків підтримки переселенців — у Києві та Броварах.
Зокрема, прийоми призначили на такий час:
Охочі зможуть поставити питання, які їх турбують.
Потрапити на прийом до представників місцевого самоврядування можуть усі громадяни України та іноземці, які перебувають в країні. Звертатися можна як особисто, так і групою людей (це може бути об’єднання мешканців, працівники одного підприємства тощо).
Представникам місцевого самоврядування можна подавати пропозиції, заяви, клопотання чи скарги, які стосуються їхньої статутної діяльності, реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав людей або законних інтересів.
Нагадаємо, учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни з Авдіївської громади просять надати актуальну інформацію про себе. Ці дані потрібні, аби організувати виплату матеріальної допомоги до Дня захисників і захисниць. Ідеться про допомогу в 10 тисяч гривень.