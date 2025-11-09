Заступник командира 95-ї бригади ДШВ Ревуцький — Герой України

Заступник командира 95-ї бригади ДШВ підполковника Костянтин Ревуцький. Фото: 95 ОДШБр

Президент Володимир Зеленський нагородив заступника командира 95-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковника Костянтина Ревуцького званням Героя України. Військовий також отримав орден “Золота Зірка”.

Про це повідомили у 95 окремій десантно-штурмовій Поліській бригаді ДШВ ЗСУ.

Заступник командира Костянтин Ревуцький здобув найвищу державну нагороду — “Золота Зірка”. Її присуджують за здійснення визначного геройського вчинку, розповіли у бригаді.

Військовому також надали звання “Герой України”.

Відомо, що Ревуцький брав участь у бойових діях на Луганщині та Донеччині, а також командував наступальними операціями в Курській області.

“У вересні-жовтні минулого року його підрозділ успішно відбив кілька десятків ворожих штурмів. Завдяки ефективному керівництву, противнику було завдано значних втрат, а чимало російських військових захоплено в полон”, — написали у 95 бригаді.

