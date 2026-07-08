Заступник мера Бахмута Сергій Родін проведе пряму лінію: як поспілкуватись з посадовцем

Заступник міського голови Сергій Родін. Ілюстративне фото: Бахмутська МВА

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Пряма лінія заступника міського голови Бахмута Сергія Родіна відбудеться 9 липня. Звернутись жителі Бахмутської громади можуть за телефоном (095) 082-26-80.



Про це повідомили у Бахмутській міськраді.

Пряма лінія заступника міського голови Бахмута Сергія Родіна відбудеться 9 липня. Поспілкуватись з посадовцем можна буде з 12:00 до 13:00. Поставити питання жителі Бахмутської громади можуть, звернувшись за номером телефона (095) 082-26-80.

Нагадаємо, у Бахмутській міськраді та її підрозділах за три роки стало вдвічі менше працівників.