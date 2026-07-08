Підтримати
RU
Підтримати

Заступник мера Бахмута Сергій Родін проведе пряму лінію: як поспілкуватись з посадовцем

Ганна Назарова
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

Пряма лінія  заступника міського голови  Бахмута Сергія Родіна відбудеться 9 липня. Звернутись жителі Бахмутської громади можуть за телефоном (095) 082-26-80.

Про це повідомили у Бахмутській міськраді. 

Пряма лінія заступника міського голови Бахмута Сергія Родіна відбудеться 9 липня. Поспілкуватись з посадовцем можна буде з 12:00 до 13:00.  Поставити питання жителі Бахмутської громади можуть, звернувшись за номером телефона (095) 082-26-80.

Нагадаємо, у Бахмутській міськраді та її підрозділах за три роки стало вдвічі менше працівників.

Додати Вільне Радіо як бажане джерело в Google
Завантажити ще...