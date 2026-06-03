Заступник голови Бахмутської МВА Олександр Марченко. Ілюстративне фото: Бахмутська ВА

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Мешканці Бахмутської громади у четвер, 4 червня, матимуть можливість поспілкуватися телефоном із заступником начальника Бахмутської міської військової адміністрації Олександром Марченком.

Про це повідомили у пресслужбі Бахмутської міської ради.

Отримати відповіді на нагальні питання від посадовця можна буде протягом однієї години: пряма лінія почнеться об 11:00 та триватиме до 12:00.

Зацікавлених в участі закликають зателефонувати у зазначений час за номером телефону:

+38 (095) 02-45-075

Хто може потрапити на прийом до посадовців та які питання там розглядають

Потрапити на прийом до представників місцевого самоврядування можуть усі громадяни України та іноземці, які перебувають в країні. Звертатися можна як особисто, так і групою людей (це може бути об’єднання мешканців, працівники одного підприємства тощо).

Представникам місцевого самоврядування можна подавати пропозиції, заяви, клопотання чи скарги, які стосуються їхньої статутної діяльності, реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав людей або законних інтересів.

Нагадаємо, у четвер, 4 червня, Світлодарська міська ВА проведе онлайн-прийом мешканців громади, які потребують первинної правничої допомоги. Протягом двох годин на запитання жителів відповідатиме в. о. начальника юридичного відділу адміністрації Вікторія Бичковська.