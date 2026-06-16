Миколаївська громада. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У середу, 17 червня, заступник Миколаївської міської військової адміністрації Дмитро Терещенко проведе пряму лінію з мешканцями громади. Отримати відповіді на свої запитання ті матимуть можливість протягом однієї години. Розповідаємо, куди та коли телефонувати.

Пряму лінію анонсували у пресслужбі Миколаївської міської військової адміністрації.

Дзвінки від мешканців громади прийматимуть від 08:00 по 09:00, взяти участь у прямій лінії можна за номером: +38 099 315 46 33.

Прямі телефонні лінії керівництво МВА проводить щомісяця — у першу та третю середу. Про наступні заходи адміністрація повідомлятиме додатково, уточнили у відомстві.

Нагадаємо, екіпаж “Білого Янгола” евакуював із прифронтової Миколаївки шістьох людей, серед них — поранений чоловік. У домівку врятованих влучив російський снаряд, коли ті ховалися у підвалі.