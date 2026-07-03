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Заступник начальника Великоновосілківської ВА проведе прийом у Дніпрі 7 липня: як потрапити

Ганна Назарова
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Особистий прийом  у Дніпрі для переселенців з Великоновосілківської громади проведе перший заступник начальника ВА  Євген Кіруцак. Поспілкуватись жителів запрошують жителів 7 липня. Долучитись можна за попереднім записом.

 

Про прийом повідомили у Великоновосілківській ВА.

Перший заступник начальника Великоновосілківської селищної військової адміністрації Євген Кіруцак проведе особистий прийом громадян у Дніпрі за адресою: вул. Лешка-Попеля, 13.
Звернутись до посадовця можна буде 7 липня з 10:00 до 12:00. До участі залучать фахівців ВА для консультацій з різних питань.

Потрапити на прийом можна за попереднім записом за телефоном (095) 892-18-37.

Нагадаємо, жителі Костянтинівської громади можуть отримати допомогу на харчування.

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