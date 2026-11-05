Заступниця міського голови Новогродівки проведе онлайн-прийом громадян 6 листопада

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Для переселенців із Новогродівської громади 6 листопада пройде прийом в онлайн-форматі. З ними протягом години спілкуватиметься заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Лілія Бегалі. Завчасної реєстрації на участь у заході від мешканців не вимагають.

Про це повідомили у пресслужбі Новогродівської МВА.

Зустріч триватиме від 10:00 по 11:00 на платформі Google Meet. Долучитися можна за посиланням.

Мешканці, які не мають змоги підключитися до відеозустрічі, можуть зателефонувати до контактного центру громади за номером: +380999617191.

Фахівці зареєструють абонента й повідомлять точний час, коли він зможе поспілкуватися із заступницею міського голови.

Нагадаємо, на президентський проєкт “Карпатська зміна” для Донецької області передбачили 22,4 мільйона гривень. Ініціатива передбачає відпочинок для дітей із прифронтових регіонів в більш безпечних місцях країни.