Для Донеччини передбачили 22,4 млн грн на відпочинок дітей в межах проєкту “Карпатська зміна”

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На президентський проєкт “Карпатська зміна” для Донецької області передбачили 22,4 мільйона гривень. Ініціатива передбачає відпочинок для дітей із прифронтових регіонів в більш безпечних місцях країни. Скільки зможуть охопити — читайте далі.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, “Карпатська зміна” — президентський проєкт для дітей віком від 7 до 17 років із прифронтових регіонів. Вони можуть провести 21 день у безпечніших областях України, відпочити, знайти нових друзів, отримати психологічну підтримку та відновити сили.
Цьогоріч на ініціативу для Донеччини передбачили 22,4 мільйона гривень. Цих коштів має вистачити на реабілітацію 808 дітей.
“Наголосив керівникам громад на необхідності активізувати роботу з родинами, розповідати їм про можливості проєкту та допомагати дітям долучатися до нього. Важливо максимально використати всі наявні можливості, щоб якомога більше наших дітей змогли відпочити в безпечних умовах”, — каже Філашкін.
“Карпатська зміна” — експериментальний проєкт уряду на наступні два роки, який уряд ухвалив у середині жовтня 2026-го. У межах ініціативи дітям 7-17 років пропонують психосоціальне відновлення та відпочинок тривалістю 21 день. Скористатися такою можливістю можна один раз на рік, а пріоритет надаватимуть:
Заклади для реабілітації дітей розташовані у західних областях України — Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька.
Звернутися щодо участі в проєкті можна за номерами телефонів управлінь соціального захисту у ваших громадах. Їхні контакти, до прикладу, публікували:
Нагадаємо, з 13 листопада до 3 грудня 2026 року в Міжнародному дитячому центрі “Артек” планують провести чергову оздоровчу зміну для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Відпочинок триватиме 21 день у Києві або на Закарпатті.