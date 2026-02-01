Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Більшу частину 2025 року посадовий оклад заступниці голови Мирненської військової адміністрації був нижчим, ніж у начальниці. Та попри це за рік вона отримала сукупно майже на 300 тисяч гривень більше.

Інформацію про це журналісти Вільного Радіо отримали з відповіді на інформаційний запит до Мирненської сільської військової адміністрації.

У матеріалі наведені суми після сплати податків.

Начальниця Мирненської ВА: 669 тисяч гривень “на руки” за рік

Надія Сердюкова очолила Мирненську селищну військову адміністрацію у квітні 2025 року. До цього вона виконувала обов’язки керівниці громади. У перші місяці року її зарплата була суттєво нижчою, ніж після призначення на посаду начальниці.

Надія Сердюкова. Фото: особиста сторінка у Facebook

Так, на початку 2025 року доходи Надії Сердюкової трималися на одному рівні. У січні, лютому та березні вона отримувала близько 18 тисяч гривень “на руки” щомісяця — без премій, матеріальної допомоги чи інших разових виплат. Її зарплату складали посадовий оклад і надбавки.

У квітні загальна сума виплат зросла втричі, до близько 64 тисяч гривень, однак премій того місяця посадовиці не нараховували. Дохід збільшився завдяки компенсації (майже 23 тисячі гривень) та матеріальній допомозі (близько 18 тисяч гривень).

У травні та червні структура виплат змінилася: щомісячний дохід Сердюкової становив близько 54 тисяч гривень “на руки”, з яких приблизно 30 тисяч гривень припадало на премію. Така ж модель зберігалася у липні, серпні та вересні, а також у листопаді — з однаковим розміром премій.

У жовтні загальна сума доходу зросла до майже 110 тисяч гривень “на руки”. Це сталося через поєднання матеріальної допомоги на оздоровлення (52 тисячі гривень), відпускних (17 тисяч гривень) та премії (23 тисячі гривень).

Найбільші виплати начальниця отримала у грудні. Тоді її дохід становив 123 тисячі гривень, з яких 100 тисяч гривень їй виплатили як премію.

Загалом за 2025 рік начальниця Мирненської селищної військової адміністрації отримала 669 218 гривень заробітної плати після сплати податків.

Заступниця голови Мирненської ВА торік отримала більше за начальницю: що увійшло в її зарплату

Заступниця начальниці Мирненської селищної військової адміністрації Василина Ніколаєва у 2025 році загалом отримала 969 267 гривень “на руки” — це приблизно на 300 тисяч гривень більше, ніж у керівниці громади. Водночас її посадовий оклад залишався відносно невисоким — близько 13 тисяч гривень “на руки”, а основну частину доходів формували премії та разові виплати.

Василина Ніколаєва. Фото: Радіо Свобода

На початку року її заробітки зростали місяць за місяцем саме завдяки преміям. У січні заступниця отримала понад 33 тисячі гривень “на руки”, у лютому — вже близько 72,5 тисячі гривень, а у березні її дохід зріс до майже 90 тисяч гривень.

Квітень став одним із перших пікових місяців: загальна сума виплат Ніколаєвій сягнула 124 тисяч гривень. Основну частину цієї суми становили матеріальна допомога (61 тисяча гривень) та премія (45 тисяч гривень).

У травні дохід заступниці зменшився до 69 тисяч гривень, однак і тоді більшу частину виплат сформувала премія у розмірі 46 тисяч гривень.

У червні виплати знову зросли — до 130 тисяч гривень. Це сталося завдяки поєднанню матеріальної допомоги (69 тисяч гривень), відпускних (33 тисячі гривень) та премії (18 тисяч гривень).

У другій половині року доходи заступниці здебільшого вирівнялися. У липні, вересні та жовтні вона щомісяця отримувала близько 60 тисяч гривень “на руки”, з яких 46 тисяч гривень стабільно припадало на премію, а решта — на оклад і надбавки.

У серпні та листопаді загальна сума виплат залишилася на приблизно тому ж рівні — близько 60 тисяч гривень, хоча структура змінилася: меншу премію компенсували відпускні у розмірі 20 тисяч гривень.

Наприкінці року доходи Василини Ніколаєвої знову зросли. У грудні вона отримала 127 тисяч гривень. До цієї суми увійшли премія у 52 тисячі гривень, одноразова премія — 26,5 тисячі гривень, а також відпускні у розмірі 33 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що керівниця та заступник Андріївської ВА на двох отримали понад півтора мільйона гривень за 2025 рік.