Завдав збитків на 28,2 млн грн: директора підприємства з Донеччини підозрюють в незаконному видобутку копалин

Керівника одного із підприємств на Донеччині підозрюють у незаконному видобутку корисних копалин. За даними слідчих, чоловік організував видобуток вугільної суміші на території Новодонецької громади — замість відновлення ґрунту. Завдані державі збитки оцінили у понад 28,2 мільйона гривень.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

Там кажуть, що в березні 2025 року одна з компаній уклала договір з іншим підприємством на рекультивацію земель для сільського господарства в Новодонецькій громаді. Однак замість відновлення ґрунту на 48 гектарах землі підрядник організував незаконний видобуток вугільної суміші. За його вказівкою, додають правоохоронці, працівники навмисно зняли родючий шар та за допомогою спецтехніки викопали котлован майже на 4 метри вглиб.

Слідчі підрахували, що за червень-серпень 2025 року підозрюваний видобув 6 126 тонн вуглевмісної суміші, яку згодом збував підприємствам в Україні як паливо. Загалом він спричинив державі збитків на суму більш ніж 28,2 мільйона гривень.

Також правоохоронці розповіли, що під час незаконного видобутку підрядники розмістили 65 тисяч кубічних метрів відходів на площі у два гектари — це розцінюють як додаткову екологічну шкоду на суму понад 523 тисяч гривень.

Тепер керівника підприємства підозрюють в незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення та псуванні земель (ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 239 КК України). Йому загрожує до 8 років увʼязнення із конфіскацією майна.

