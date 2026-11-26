Затриманий на Донеччині військовий. Фото: СБУ

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Правоохоронці затримали в Донецькій області військового, який міг передавати росіянам локації позицій Сил оборони. За даними слідства, чоловіка завербували через спілкування із “дівчатами”, фото яких згенерували за допомогою штучного інтелекту спецслужби країни-агресорки. Підозрюваному загрожує до 8 років увʼязнення.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

За матеріалами справи, підозрюваний — мобілізований чоловік зі Львова. Правоохоронці кажуть: військового завербували російські спецслужби за допомогою так званого прийому “медової пастки”. Для цього вони згенерували ШІ-фото декількох “дівчат” і створили під них фейкові акаунти на сайтах знайомств та тематичних чатах у соцмережах.

“У такий спосіб росіяни вийшли на мобілізованого, коли він шукав близьких стосунків на профільних інтернет-ресурсах. Після налагодження близького контакту із “дівчатами”, військовий почав передавати окупантам локації українських військ в обмін на обіцянку зустрічі з інтернет-знайомою. Одна з його “контактів” представилася медикинею Національної гвардії України та обіцяла побачення, якщо він надасть координати своєї бригади ЗСУ на Слов’янському напрямку”, — кажуть в СБУ.

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони східного регіону додали, що чоловік також розповідав про завдання підрозділу, повідомляв про маршрути пересування підрозділу, використовувану техніку, зокрема наземні роботизовані комплекси, та передавав точні координати відповідних об’єктів.

“У жовтні 2026 року він надіслав співрозмовниці координати складу з боєприпасами однієї з військових частин ЗСУ, а в листопаді — місця розташування військової техніки та особового складу. Поширені відомості не оприлюднювалися у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України чи іншими уповноваженими державними органами”, — уточнили у прокуратурі.

Фігуранта затримали за місцем служби, а локації підрозділів, інформацію про які підозрюваний передав до Росії, — убезпечили.

Військового підозрюють у несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Йому загрожує до 8 років увʼязнення. Нині чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, найближчі 15 років у вʼязниці проведе мешканець Краматорська, який передавав окупантам інформацію про наслідки їхніх атак та розташування Сил оборони. На суді чоловік провину не визнав та заявляв про тиск і побиття зі сторони правоохоронців, однак цю версію не підтвердили. Його визнали винним у державній зраді.