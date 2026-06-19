Праворуч — будинки по вулиці Холодноярській, найближчі з них — 9, 10, 11, 12 та 13. Ліворуч — будинки по вулиці Донецькій — 41, 39, 37, 35, 74, 72, 70, 68 та 66 у Райському Дружківської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Селище Райське Дружківської громади у червні 2026 року розташоване за 7 кілометрів від позицій окупаційної армії. Однак селище вже виглядає вкрай зруйнованим — деякі будинки знищені, а інші пошкоджені. Лише поодинокі споруди виглядають відносно цілими. Показуємо, який вигляд мають будівля Райської селищної ради, а також житлові будинки по вулицях Донецькій, Дружківській, Холодноярській, Дорошенка, Купріна та Академіка Корольова.

Відео з кадрами села опублікував український військовий Андрій Бабічев.

Зазначимо, що станом на червень 2026 року, за даними активістів аналітичного порталу DeepState, селище Райське Дружківської громади не перебуває на лінії фронту. До найближчих позицій російської армії в районі села Софіївка — близько 7 кілометрів.

У матеріалі є фото, які демонструють стан житлових будинків у селищі. Якщо ви з Райського, можливо, на одному з кадрів є й ваша оселя. Ви можете використати ці світлини, щоб зареєструвати житло як зруйноване в “Дії” та в майбутньому отримати за нього компенсацію.

В якому стані будівлі по вулиці Донецькій у Райському Дружківської громади в травні 2026 року

Найпівнічніша вулиця Донецька, яка тягнеться вздовж майже всього села, розташована найдалі від позицій російської армії. Втім, більшість будинків тут пошкоджені — частково або повністю.

Будинки № 89, 128, 130, 132, 134-А та 136 по вулиці Донецькій у Райському Дружківської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки № 138, 136, 134-А, 132, 130 та 89 по вулиці Донецькій у Райському Дружківської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки № 128, 128-А, 126, 124 та 85 і 83 по вулиці Донецькій у Райському Дружківської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки № 73, 73-А, 71, 69, 67, 65, 63, 112, 110-А, 108, 106 та 104 по вулиці Донецькій у Райському Дружківської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки № 61, 59, 57, 55, 102, 100, 98, 96, 94 та 92 по вулиці Донецькій у Райському Дружківської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

В якому стані Райська селищна рада та будівлі по вулиці Холодноярській, Донецькій та Дорошенка у Райському Дружківської громади в травні 2026 року

Південніше — на вулицях Холодноярській, Донецькій та Дорошенка — ще трапляються відносно вцілілі будинки, але більшість зазнали руйнувань.

Праворуч — будівля Райської селищної ради по вулиці Дорошенка, а також будинки 9, 7, 5, 44, 42. По центру — будинки по вулиці Холодноярській, найближчі з них — 1, 2, 3 та 4. Ліворуч — будинки по вулиці Донецькій — 90, 88, 86 та 51 у Райському Дружківської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Праворуч — будинки по вулиці Холодноярській, найближчі з них — 5, 6, 7 та 8. Ліворуч — будинки по вулиці Донецькій — 84, 82, 80, 78, 76, 49, 47, 45 та 43-А у Райському Дружківської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Праворуч — будинки по вулиці Холодноярській, найближчі з них — 9, 10, 11, 12 та 13. Ліворуч — будинки по вулиці Донецькій — 41, 39, 37, 35, 74, 72, 70, 68 та 66 у Райському Дружківської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки по вулиці Дорошенка — 1-А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 та 26 у Райському Дружківської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки по вулиці Донецькій — 33-А, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 64, 62, 58, 56, 54, 52, 50 та 48 у Райському Дружківської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки по вулиці Донецькій — 21, 19, 17, 15, 44, 42, 40, 38 та 38-А у Райському Дружківської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки по провулку Дружківському — 13, 9-А, 7-А, 5, 3, 1, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24 та 22 у Райському Дружківської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки по вулиці Донецькій — 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8 та 6 у Райському Дружківської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

В якому стані будівлі по вулиці Дружківській, Купріна та Академіка Корольова у Райському Дружківської громади в травні 2026 року

Найсхідніша частина селища з провулком Дружківським та вулицями Купріна та Академіка Корольова також має частково зруйнований вигляд.

Будинки по вулиці Донецькій — 6, 4, 2-А та 2, а також по провулку Дружківському — 12, 8, 4 та 2 у Райському Дружківської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки по вулиці Академіка Корольова — 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3-А, 5, 7 та вулиці Купріна — 102, 100, 98, 96, 90, 31, 88, 86, 82, 27, 25, 80 та 78 у Райському Дружківської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки по вулиці Академіка Корольова — 2, 31, 4, 1, 6, 3-А, 3, 8, 10-А, 10, 12, 5, 7 у Райському Дружківської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки по вулиці Академіка Корольова — 14, 9, 11, 13, 16, 18 та 20 у Райському Дружківської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки по вулиці Академіка Корольова — 22, 24, 26, 15, 17, 19, 21, 30, 32, 34, 23 у Райському Дружківської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки по вулиці Академіка Корольова — 60, 58, 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 25, 27, 29, 31, 33 та 35 у Райському Дружківської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки по провулку Дружківському — 9, 2, 28 та 18 у Райському Дружківської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки по провулку Дружківському — 4, 6, 9 та 24-А у Райському Дружківської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки по провулку Дружківському — 24, 2-А та 1-А у Райському Дружківської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо також розбирали, кадри села Миколайпілля у травні 2026 року. Це за 13 кілометрів на схід від Костянтинівки, але руйнування тут такі, ніби через нього вже пройшла лінія фронту.