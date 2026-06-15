Ромашка після лікування. Фото: "12 Вартових"

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Евакуйована з Дружківки собака з пофарбованою в зелений колір шерстю вже пройшла лікування та вирушила з новою родиною до Ірландії. Тварина потрапила у поле зору волонтерів завдяки своєму незвичному забарвленню, який отримала випадково після падіння до бочки з харчовим барвником.

Про це повідомили у благодійній організації “12 вартових”.

Раніше волонтерка Лєра, яка залишається в Дружківці, привезла цю собаку до ветеринарної клініки в Краматорську в рамках програми фонду “12 вартових”, який фінансує стерилізацію та лікування тварин у підопічних волонтерів. Саме там фонд і побачив “зелену собаку” у відеозвітах лікарів.

“У Дружківці залишається волонтерка Лєра, ми дозволили їй під наше фінансування возити на стерилізацію та лікування її підопічних тварин до місцевої клініки в Краматорську. Так і з’явилася Зелена Собака — її привезла в клініку Лєра, а ми побачили її у відеозвітах від місцевих лікарів. Негайно зв’язалися з Лєрою та попросили привезти нам на стабік (стабілізаційний пункт, — ред.) собаку, щоб розібратись із її кольором”, — зазначили у фонді.

З’ясувалося, що тварину ніхто не фарбував навмисно: вона сама впала в бочку з харчовим барвником, поки шукала їжу на занедбаній будівлі. Барвник не завдав шкоди здоров’ю собаки, проте лікування все одно знадобилося — після стерилізації розвинулося запалення кукси матки, яке потребувало повторного хірургічного втручання.

За час перебування у волонтерів тварина встигла отримати кілька кличок: Хала Грін, Фіона і, врешті, Ромашка. Після лікування та відмивання Ромашку передали новій родині, яка забрала її до Ірландії.

“Ми відмивали та лікували Ромашку, і були страшенно вдячні їй за зелений колір — у такий спосіб вона, буквально, врятувала себе”, — додали волонтери.

У фонді також повідомили, що публікації про зелену собаку викликали широкий резонанс: десятки тисяч коментарів, сотні запитів від журналістів, звинувачення у піарі та кілька спроб удаваного усиновлення від блогерів.

Нагадаємо, наземний робот українських військових допоміг літній жінці подолати частину шляху до Дружківки. Вона прямувала пішки з Костянтинівки з двома собаками та речами на візку. Під кінець дороги містянка виснажилася, тож попросила про допомогу.